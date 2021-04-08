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Остался месяц до окончания приёма заявок на Всероссийский конкурс  «Моя страна – моя Россия»

8 апреля 2021 16:28
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Впервые в нём могут принять участие дети до 13 лет, представив свои проекты, рисунки и рассказы в специальной номинации «Сказки о космосе».

Остался месяц до окончания приёма заявок на XVIII Всероссийский конкурс молодёжных авторских проектов «Моя страна – моя Россия». Оформить заявку можно до 23:50 12 мая по московскому времени. Конкурс проводится в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 декабря 2020 года № 812 «О проведении в Российской Федерации Года науки технологий» и приурочен к 60-летию со дня полёта Ю.А.Гагарина в космос. С 2019 года проект «Моя страна – моя Россия» входит в платформу «Россия – страна возможностей», созданную по инициативе главы государства Владимира Путина.

В конкурсе могут принять участие молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, предложив свои проекты в области социально-экономического развития российских территорий. Перечень номинаций охватывает весь спектр вопросов социально-экономического развития территорий, включая образование, социальную сферу, инновации, ЖКХ, малый бизнес, сельское хозяйство. В этом году представлено 17 номинаций, четыре из которых учреждены партнёром конкурса госкорпорацией «Роскосмос» и посвящены 60-летию первого полета человека в космос (более подробно с номинациями можно познакомиться на сайте: https://moyastrana.ru/nominatsii/).

Впервые за 18 лет существования проекта в нём могут принять участие дети до 13 лет, представив свои проекты, рисунки и рассказы в специальной номинации «Сказки о космосе». «2021 год для Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» станет периодом обновления и серьёзных перемен. Одним из самых смелых и, в то же время, важных нововведений станет новая номинация для детей «Сказки о космосе», – отмечает руководитель конкурса «Моя страна – моя Россия», проректор Российского государственного гуманитарного университета Лариса Пастухова. – Почему это важно? Из мечты ребенка рождаются его будущие профессиональные достижения. Поддержать смелые, созидательные мечты подрастающих поколений – важная задача взрослых».

В 2021 году серьёзно расширится круг экспертов и институт наставничества конкурса. В числе экспертов будут представители образовательных организаций, практики, представители бизнес-сообществ, некоммерческих организаций, государственных органов исполнительной и законодательной властей. Такой подход позволяет создать максимально прозрачную и понятную систему оценки заявленных проектов, исключив момент субъективности. Каждый проект посмотрят минимум три эксперта из разных сфер деятельности, представив в итоге всестороннюю и максимально подробную оценку. 

Примечательно, что конкурс не заканчивается этапом награждения победителей. Организаторы стремятся к тому, чтобы в реализации лучших инициатив участвовали власти на местах. За 18-летнюю историю конкурс вырос в полноценный образовательный маршрут, который конкурсанты проходят со своими наставниками, учась вкладывать свои идеи в практическое русло. 

В 2016 году была создана ассоциация выпускников Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов «Моя страна – моя Россия». Это сообщество, в котором ребята, прошедшие через инструмент конкурса, объединены по личным, профессиональным интересам. 

Больше информации и форма заявки для участия в конкурсе на сайте.

 

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