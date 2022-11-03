Осталось 2 дня до завершения Народного голосования Премии #МЫВМЕСТЕ-2022

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Народное голосование – важный этап финала Международной Премии #МЫВМЕСТЕ-2022 – завершится 5 ноября. У жителей России есть два дня, чтобы отдать голос за один из 112 лучших социальных проектов со всей страны. Также инициативы финалистов оценит экспертное жюри

Народное голосование позволит определить, какие проекты российское общество считает самыми значимыми и необходимыми. Массовая поддержка жителей страны – важный критерий для определения победителей, ведь оценка широкой аудитории подтверждает актуальность проектов. Кроме того, благодаря Народному голосованию как можно больше людей в регионах узнает о социальных инициативах финалистов #МЫВМЕСТЕ и сможет принять в них участие. А для авторов проектов этап голосования – шанс выстроить новые партнерские отношения, найти единомышленников и объединиться.

У проектов, которые получат наибольшую поддержку россиян по итогам Народного голосования, будет преимущество – дополнительные баллы. Они суммируются с оценкой федерального экспертного жюри. Возможно, именно бонусные баллы, полученные по результатам Народного голосования, помогут финалистам войти в число победителей Международной Премии #МЫВМЕСТЕ. Их имена объявят в декабре на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, приуроченном к Международному дню волонтёра, который пройдет 5-7 декабря 2022 г. в Москве.

«До конца Народного голосования всего два дня. Не упустите возможность выбрать самые интересные проекты и инициативы ваших регионов, не откладывайте участие на последний момент. Вполне вероятно, что именно ваш голос станет решающим и социальные инициативы вашего города получат дополнительную поддержку. Сейчас именно тот момент, когда нужно проявить гражданскую активность», – отметил заместитель Председателя Ассоциации волонтерских центров Матвей Масальцев.

Победители Премии получат общественное признание, грант на реализацию своего проекта, медиасопровождение в 2023 году от АНО «Национальные приоритеты», продвижение на форумах, размещение на платформе ДОБРО.РФ, в социальных сетях и на других площадках партнеров Премии.

Напомним, что Международная Премия #МЫВМЕСТЕ, направленная на поддержку социальных проектов, была запущена Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) и крупнейшей платформой добрых дел в России ДОБРО.РФ по поручению Президента России Владимира Путина. Оператором выступает Ассоциация волонтёрских центров.