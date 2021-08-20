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Осталась без денег и посуды: жительница Сызрани стала жертвой интернет-мошенника

20 августа 2021 11:33
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Она сделала заказ по выгодной цене и перевела 100% предоплату.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в Интернет-мошенничестве.

В мае в дежурную часть Сызрани обратилась местная жительница, сообщив полицейским, что стала жертвой мошенника.

"Сотрудники полиции выяснили, что женщина увидела в одной из социальных сетей аккаунт по продаже посуды и решила сделать заказ по выгодной цене и перевела 100% предоплату в размере 8000 рублей на указанный счет. После этого продавец перестал выходить на связь и заблокировал покупательницу", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД СО.

Сотрудники ОВД выяснили, что к мошенничеству может быть причастен житель Воронежской области, который ранее привлекался к ответственности за совершение аналогичного преступления.

Местонахождение и личность мужчины удалось установить благодаря его банковской карте, на которую осуществлялся перевод денежных средств.

Полицейские выехали в соседний регион, задержали злоумышленника и доставили его в город Сызрань для дальнейшего разбирательства.

По словам задержанного, для своих мошеннических действий он создал страницу в социальной сети и добавил фотографии несуществующего товара.

Возбуждено уголовное дело по итатье «Мошенничество».

 Сотрудники полиции напоминают!  Чтобы не стать жертвой злоумышленников при совершении покупок в сети «Интернет», следует обращать внимание только на проверенные магазины, которые имеют отзывы и хорошие рекомендации, а также не спешить с полной предоплатой. Ни при каких обстоятельствах нельзя разглашать персональные данные о себе и об имеющихся в наличии банковских картах! 

 

Фото:   ГУ МВД СО

Теги: задержан интернет-мошенники

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