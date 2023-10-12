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Осенний сезон: аналитики сообщили о росте цен на верхнюю одежду

12 октября 2023 12:50
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Осенний сезон: аналитики сообщили о росте цен на верхнюю одежду

С наступлением осени цены на верхнюю одежду закономерно выросли. В среднем рост составил 25,7% в сравнении с летними месяцами. Аналитики государственной системы маркировки «Честный знак» проанализировали структуру предложения и спроса на четыре типа верхней одежды: пальто, плащ, ветровка и куртка.

«При этом, за 9 месяцев 2023 года объем производства и импорта плащей, пальто, ветровок и курток составил 47,3 миллиона единиц. Объем импорта преобладает над отечественным производством пальто (74% таких товаров приходится на импорт), ветровок (55%) и курток (67%). Но в части плащей ситуация иная, здесь 75% приходится на внутреннее производство и только 25% - на импорт», - отметила Анна Петрушина, руководитель товарной группы «Легпром» ЦРПТ.

Если говорить о спросе на эти виды верхней одежды, то в 2023 году 72% всех продаж, зафиксированных в системе маркировки, пришлось на куртки, 14% на пальто, 10% на ветровки и только 4% на плащи. Стоимость самого дорогого пальто, продажа которого зафиксирована в системе маркировки в 2023 году, составила 1,5 млн рублей. Самый дорогой проданный плащ в этом году стоил более 600 тыс. рублей, куртка – более 1,1 млн рублей, а ветровка – более 240 тыс. рублей.

«Плащи и тренчи - лучшее решение для переходного периода между летом и осенью. Но они имеют короткий срок использования в нашем переменчивом климате. Куртки и ветровки отлично подходят девушкам, любящим casual-стиль, ведь они спасают от ветра и дождя, легко стилизуются в образы: от спортивных до лаконичных. На смену курткам и плащам приходит пальто.  Пальто – это идеальная инвестиция на долгие годы. Особенно в России, где холодный период затягивается, а сохранить элегантность, тепло и комфорт хочется. При выборе пальто обращайте внимание на состав. Обычно мы носим пальто всего 1 месяц.  Большое содержание шерсти в составе и мембрана позволят носить вещь весь сезон до самых холодов», - рассказала стилист российского производителя «Pompa».

 

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