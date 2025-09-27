Осенний сбор грибов: как не ошибиться во время «тихой охоты»

160

Сентябрь заканчивается, леса наполняются ароматами хвои и опавших листьев. Наступает золотое время для грибников. Однако чтобы «тихая охота» принесла удовольствие, а не трудности, важно знать несколько правил, сообщает Самара-ГИС.

▶️ Собирать только знакомые грибы

Перед походом в посадки необходимо ознакомиться с видами грибов и внимательно изучить отличия съедобных от несъедобных. Главное правило: никогда не класть в корзину гриб, в котором сомневаетесь. Даже самый красивый и «настоящий» с виду может оказаться ядовитым двойником.

▶️ Использовать корзину или ведро

Начинающие грибники нередко складывают собранный урожай в пакеты. Делать этого не стоит. В полиэтилене грибы быстро портятся и «задыхаются», превращаясь в благоприятную среду для размножения бактерий. Гораздо безопаснее использовать крытые тазы с твердыми бортами, еще лучше — плетеную корзину, которая обеспечивает циркуляцию воздуха.

▶️ Следить за качеством гриба

При обнаружении гриба необходимо аккуратно срезать его ножом. Так вы не только сохраните грибницу, но и сможете детально оценить качество урожая. Не стоит брать старые грибы. В переросшем или подпорченном виде они могут вызвать отравление. Лучше оставить их в лесу как пищу для насекомых и удобрение для почвы.

▶️ Выбирать правильное место сбора

Не собирайте грибы вдоль дорог, возле заводов и свалок. В этих местах они легко накапливают токсины и тяжелые металлы – никакая термическая обработка не спасет. Кроме того, в некоторых регионах действуют ограничения на сбор грибов в заповедных зонах и национальных парках. Лучше уточнить заранее, чтобы не получить штраф за «охоту» в неположенном месте.

▶️ Проверять правила хранения и приготовления

Собранные грибы нужно как можно скорее перебрать, очистить и приготовить. Долго хранить сырыми нельзя – они быстро становятся опасными.