Главные новости:
В ночные часы 28, 29 и 30 сентября в большинстве районов губернии сохранятся заморозки до -5 С.
Ночью и утром 28 сентября местами в Самарской области ожидается туман
По результатам областных соревнований будет сформирована сборная региона, которая примет участие во всероссийских «Играх ГТО».
Сегодня в Самаре проходит областной фестиваль комплекса ГТО «ГТО - одна страна, одна команда!»
Тольяттинец пригласил нового знакомого в гости и лишился телефона
В Самаре в ДТП попали сразу несколько машин
на самарской набережной проходит гастрономический фестиваль «Самара со вкусом»
Российские паралимпийцы будут участвовать в соревнованиях с флагом
В Ленобласти по делу об отравлении суррогатом задержаны 8 человек
В Госдуме предложили повысить зарплату дошкольным учителям до 100 тыс. рублей
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.61
0
EUR 97.68
-0.47
Осенний сбор грибов: как не ошибиться во время «тихой охоты»

27 сентября 2025 11:06
160
Осенний сбор грибов: как не ошибиться во время «тихой охоты»

Сентябрь заканчивается, леса наполняются ароматами хвои и опавших листьев. Наступает золотое время для грибников. Однако чтобы «тихая охота» принесла удовольствие, а не трудности, важно знать несколько правил, сообщает Самара-ГИС.

▶️ Собирать только знакомые грибы

Перед походом в посадки необходимо ознакомиться с видами грибов и внимательно изучить отличия съедобных от несъедобных. Главное правило: никогда не класть в корзину гриб, в котором сомневаетесь. Даже самый красивый и «настоящий» с виду может оказаться ядовитым двойником.

▶️ Использовать корзину или ведро

Начинающие грибники нередко складывают собранный урожай в пакеты. Делать этого не стоит. В полиэтилене грибы быстро портятся и «задыхаются», превращаясь в благоприятную среду для размножения бактерий. Гораздо безопаснее использовать крытые тазы с твердыми бортами, еще лучше — плетеную корзину, которая обеспечивает циркуляцию воздуха.

▶️ Следить за качеством гриба

При обнаружении гриба необходимо аккуратно срезать его ножом. Так вы не только сохраните грибницу, но и сможете детально оценить качество урожая. Не стоит брать старые грибы. В переросшем или подпорченном виде они могут вызвать отравление. Лучше оставить их в лесу как пищу для насекомых и удобрение для почвы.

▶️ Выбирать правильное место сбора

Не собирайте грибы вдоль дорог, возле заводов и свалок. В этих местах они легко накапливают токсины и тяжелые металлы – никакая термическая обработка не спасет. Кроме того, в некоторых регионах действуют ограничения на сбор грибов в заповедных зонах и национальных парках. Лучше уточнить заранее, чтобы не получить штраф за «охоту» в неположенном месте.

▶️ Проверять правила хранения и приготовления

Собранные грибы нужно как можно скорее перебрать, очистить и приготовить. Долго хранить сырыми нельзя – они быстро становятся опасными.

 

