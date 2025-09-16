Осенние учебно-тренировочные сборы по поиску пропавших в природной среде пройдут в Самаре

106

20 сентября в Самаре стартуют масштабные учебно-тренировочные сборы, организованные АНО «Центр поиска пропавших людей Самарской области».

Участники смогут пройти обучение на площадках «Основы оказания первой помощи пострадавшим», «Эвакуация» «Инфогруппа», «Водное направление», «Радиосвязь», «БПЛА», «Техника на ПСР», «Картография и навигация».

Принять участие в учениях может любой житель Самары старше 18 лет – новые, действующие и опытные добровольцы-поисковики. Сборы – это возможность познакомиться с поисковиками и алгоритмами их работы, увидеть организацию поисковых работ, отработать методы поиска людей в природной среде и принципы работы оборудования, узнать о требованиях безопасности при проведении поисковых работ, основах радиосвязи и этике работы в радиоэфире, научиться ориентироваться на местности.

Учения будут проходить в течение 2 дней, 20 и 21 сентября, на территории фестивальной поляны у Мастрюковских озер.

Обязательна регистрация.