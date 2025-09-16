Осенние учебно-тренировочные сборы по поиску пропавших в природной среде пройдут в Самаре

Я нашел ошибку
Главные новости:
На крупных объектах системы водоотведения устанавливаются системы дополнительной очистки стоков, приходящих из города.
«РКС-Самара» модернизируют канализационные насосные станции
В общей сложности на этих участках было обновлено 4,3 километра подземных коммуникаций.
«Т Плюс» завершила работы на 9 теплотрассах в Самаре
В Самаре начались съёмки сатирической комедии «Новости» для ТНТ
В Самаре начались съёмки сатирической комедии «Новости» для ТНТ
Около 5 тысяч человек в День города стали участниками культурно-познавательного экскурсионного проекта «Моя Самара»
Около 5 тысяч человек в День города стали участниками культурно-познавательного экскурсионного проекта «Моя Самара»
Участник «Школы героев» работает над созданием музея-реконструкции в рамках стажировки в областном минкульте
Участник «Школы героев» работает над созданием музея-реконструкции в рамках стажировки в областном минкульте
В Ставропольском районе водитель на иномарке сбил двоих мужчин и уехал
В Ставропольском районе водитель на иномарке сбил двоих мужчин и уехал
В Тольятти ищут женщину, присвоившую чужой кошелек в магазине
В Тольятти ищут женщину, присвоившую чужой кошелек в магазине
Самарец не прошел собеседование на работу в Смышляевке и обокрал магазин
Самарец не прошел собеседование на работу в Смышляевке и обокрал магазин
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.07
-1.31
EUR 97.45
-1.88
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Музей-галерея «Заварка» в Самаре запускает семейную мастерскую «Нити»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Ирины Ланг
Память основателя Самары князя Григория Засекина почтили в День города
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Осенние учебно-тренировочные сборы по поиску пропавших в природной среде пройдут в Самаре

16 сентября 2025 12:54
106
Осенние учебно-тренировочные сборы по поиску пропавших в природной среде пройдут в Самаре

20 сентября в Самаре стартуют масштабные учебно-тренировочные сборы, организованные АНО «Центр поиска пропавших людей Самарской области». 

Участники смогут пройти обучение на площадках «Основы оказания первой помощи пострадавшим», «Эвакуация» «Инфогруппа», «Водное направление», «Радиосвязь», «БПЛА», «Техника на ПСР», «Картография и навигация».

Принять участие в учениях может любой житель Самары старше 18 лет – новые, действующие и опытные добровольцы-поисковики. Сборы – это возможность познакомиться с поисковиками и алгоритмами их работы, увидеть организацию поисковых работ, отработать методы поиска людей в природной среде и принципы работы оборудования, узнать о требованиях безопасности при проведении поисковых работ, основах радиосвязи и этике работы в радиоэфире, научиться ориентироваться на местности.

 Учения будут проходить в течение 2 дней, 20 и 21 сентября, на территории фестивальной поляны у Мастрюковских озер.

Обязательна регистрация. 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
16 сентября 2025  13:00
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
113
Самара перешла на одноуровневую систему управления
16 сентября 2025  12:26
Самара перешла на одноуровневую систему управления
146
Опубликованы предварительные данные о явке на выборах в Самарской области
15 сентября 2025  11:07
Опубликованы предварительные данные о явке на выборах в Самарской области
459
В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек
15 сентября 2025  10:59
В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек
385
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
14 сентября 2025  12:10
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
684
Весь список