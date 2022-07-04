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Органы власти обязали вести официальные страницы в соцсетях

4 июля 2022 11:52
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Органы власти обязали вести официальные страницы в социальных сетях

Госдума приняла законопроект о госпабликах. Закон закрепляет обязанность органов власти создавать официальные страницы в социальных сетях и публиковать там актуальную информацию.

Согласно новому закону, органы власти к 1 декабря 2022 года должны будут создать официальные паблики, в которых будет описание деятельности учреждения, его целей и задач. Ранее обязательными для органов власти были только сайты, теперь на законодательном уровне к ним добавились паблики в соцсетях и мессенджерах. Целью законопроекта является получение гражданами актуальной информации в привычных большинству социальных сетях и мессенджерах, возможность подавать жалобы и получать ответы о работе власти.
По данным АНО «Диалог Регионы» на данный момент насчитывается 72 тысячи госпабликов с общей аудиторией 47 млн. человек. Потенциальный объем – 150 тысяч учреждений, страницы которых должны появиться в соц. сетях.

По инициативе Министерства цифрового развития в разработке закона принимали участие эксперты «Диалога». Активная работа с госпабликами ведется через Центры управления регионом (ЦУР).
«Разработанные нами предложения были учтены при составлении законопроекта. В частности, эксперты предложили размещать в госпабликах не только официальную информацию. Это позволит готовить и публиковать неформальный, полезный, интерактивный и даже развлекательный контент. Например, в паблике города можно провести викторину на знание истории: к работе администрации это прямого отношения не имеет, но интересный контент позволяет вовлекать жителей, наращивать подписчиков», – отметил заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев.
Как отметил начальник отдела по развитию Госпабликов Денис Зацепин, главной площадкой для таких страниц был и остается «ВКонтакте»: «На сегодня в ВК работает почти 50 тыс. госпабликов, в «Одноклассниках» 17 тыс., в мессенджере Telegram 5 тыс. Прогнозируется, что ситуация останется схожей и в будущем, с возможным ростом аккаунтов в Telegram», – сказал Зацепин.
Проект ФЗ также подразумевает введение понятия «официальная страница» госоргана, органа местного самоуправления и подведомственной организации. Закон предусматривает необходимость ведения пабликов подведомственными учреждениями, например, школами и больницами, детскими садам и домами культуры.
 

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