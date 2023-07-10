Органы власти и госчреждения СО подключили в социальной сети «ВКонтакте» виджет Платформы обратной связи

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Органы власти и государственные учреждения Самарской области подключили в социальной сети «ВКонтакте» виджет Платформы обратной связи. Благодаря этому жители региона получили возможность направлять сообщения в госорганизации, не покидая привычную социальную сеть.

Платформа обратной связи (ПОС) – это единое цифровое окно, оно позволяет различным профильным ведомствам и учреждениям получать и обрабатывать обращения от самарцев, а жителям Самарской области получать обратную связь от органов власти: администраций районов, комитетов, инспекций и госучреждений: школ, больниц и т.д.

На страницах органов власти в ВК, которые получили госметку, появились два виджета: «Сообщить о проблеме» и «Высказать мнение».

Кликнув кнопку «Сообщить о проблеме», пользователь попадает на платформу обратной связи (ПОС). Там ему предложат описать ситуацию, указать локацию, прикрепить фотографию, выбрать категорию и отправить сообщение. Активные самарцы могут сообщить о любой проблеме: неработающем светофоре, прорыве систем водоснабжения, ямах на дорогах и других, а также направить свои предложения, не завершая общения в соцсети. Единственное условие – пользователь должен быть авторизован на в Госуслугах. Ответ на обращение поступит в личный кабинет на портале Госуслуг и мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе»

Благодаря виджету «Высказать мнение» неравнодушные жителям региона смогут участвовать в актуальных опросах, голосованиях и обсуждениях, призванных повысить качество жизни.