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Организация в Приволжском районе задолжала работникам 1 млн рублей

29 октября 2024 10:49
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Организация в Приволжском районе задолжала работникам 1 млн рублей

В Приволжском районе Самарской области организация не выплатила в установленный срок своим работникам заработную плату. Судебные приставы, защищая интересы граждан, взыскали с должника  свыше 1 миллиона рублей.

Работники одной из организаций, находящейся в Приволжском районе Самарской области, добросовестно и без нареканий выполняли свои обязанности, но не получали за это положенную оплату. За восстановлением своих прав они обратились с иском в суд, который удовлетворил их требования в полном объеме и постановил взыскать в пользу 57 работников предприятия задолженность по оплате труда на общую сумму свыше 1 миллиона рублей.

На основании исполнительных документов в отделении судебных приставов Приволжского района Самарской области были возбуждены исполнительные производства о взыскании денежных средств с должника-организации. Сотрудник органов принудительного исполнения предупредил руководство предприятия о последствиях неисполнении судебного решения, в том числе об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

Принятые сотрудником Службы меры побудили руководство предприятия погасить долг перед работниками в полном объеме. Задолженность по заработной плате в размере более 1 миллиона рублей перечислена взыскателям.

Теги: Судебные приставы

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