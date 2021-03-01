Организаторы всероссийского конкурса «Гимн России понятными словами» готовы объявить победителей

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2 марта 2021 года в 15:00 по московскому времени в Общественной палате РФ будут оглашены итоги Всероссийского конкурса «Гимн России понятными словами»,

помогающего сформировать патриотизм и привить любовь к Родине.



В этом году на конкурс поступило 502 работы. Участники конкурса узнали и поделились с нами значением каждого слова главной песни страны. Конкурсанты порой

были удивлены тем, насколько богат и многозначен наш родной язык, и очень радовались, когда им удавалось найти значение не известных им слов и передать его

понятным даже для маленького ребёнка способом – иллюстрацией, толкованием из словаря, пояснением простыми словами, картинками, рисунками и собственными

примерами.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, церемония будет проходить в онлайн-формате, однако мы постараемся сделать её яркой, интересной и

насыщенной.

Видеотрансляцию Церемонии награждения можно будет посмотреть на официальном сайте Общественной палаты РФ с 15 часов. https://www.oprf.ru

На церемонии награждения будут присутствовать организаторы конкурса его партнёры, политические и общественные деятели.

Все конкурсанты получат сертификаты участников, а победители – дипломы и призы по почте.