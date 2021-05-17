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Опыт самарцев признан лучшей молодежной практикой в сфере межнациональных отношений 

17 мая 2021 17:24
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В Оренбурге представили лучшие молодежные проекты России и Казахстана в области межнациональных отношений.

В Оренбурге представили лучшие молодежные проекты России и Казахстана в области межнациональных отношений. В конце апреля в городе на стыке Европы и Азии прошла проектная сессия «Новые механизмы формирования модели межэтнического согласия российско-казахстанского приграничья: молодежное измерение». Передовые практики и перспективные проекты в сфере укрепления дружбы народов на этой международной площадке обсудили руководители и активисты молодежных, национально-культурных общественных организаций, педагоги и методисты из Москвы, Ижевска, Омска, Оренбурга, Самары (Россия), Нур-Султана, Костаная, Петропавловска, Усть-Каменогорска (Казахстан). 

Самарцы представили проект «Школа этноблогера», который с февраля охватил 50 старшеклассников и проводится на трех площадках области (Самара, Октябрьск, Красноярский район). На теоретических и практических занятиях школы команда профессиональных журналистов и вузовских педагогов не только знакомит детей с различными жанрами журналистики, приемами интервью, работы на камеру, съемки и монтажа, но и с особенностями освещения деликатной межнациональной тематики. Слушатели получают необходимые знания о многонациональном разнообразии России и Самарской области, основных терминах этножурналистики, этических нормах профессионального поведения. Они требуют повышенной ответственности при работе с материалами межэтнической тематики, уважения к чужой культуре, разъяснения непривычных традиций и обрядов в историческом и современном контексте, отказа от стереотипов, негативных словесных конструкций. С учетом этих рекомендаций и полученных знаний юные журналисты и блогеры готовят видеоролики для социальных сетей о жизни народов многонационального Самарского региона.

Проект самарцев победил в конкурсе Президентских грантов и продлится до конца мая. На территории Самарской области его реализует Автономная некоммерческая организация Культурный центр «Лука».

 

Фото:   caspian-eurasia.com


Источник:  https://orenburg-gov.ru/news/1698/

Теги: лучшие молодежные проекты России и Казахстана Опыт самарцев

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