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Расписание работы кинотеатра «Филин» на эту неделю
Опубликована полная программа празднования Дня города в Самаре
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Опубликована программа празднования Дня города в Самаре
7 сентября 2023
10:49
191
В 2023 году он будет отмечаться в воскресенье, 10 сентября. Подробнее - в прикрепленном материале.
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