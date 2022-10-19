Опубликована программа Фестиваля «Герой нашего времени» в Самаре

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На портале НАТ www.nat.ru опубликована программа Фестиваля социально значимых телепрограмм и телефильмов «Герой нашего времени», который пройдет в Самаре с 24 по 26 октября 2022 года.

Помимо конкурсной программы в рамках фестиваля состоятся мастер-классы признанных телеведущих, режиссеров, продюсеров, дискуссии на волнующие темы, открытые просмотры и обсуждение конкурсных работ, культурно-познавательные мероприятия. Мастер-классы проведут члены жюри Оксана Барковская (генеральный продюсер телекомпании «Формат ТВ»), Ольга Старостина (главный менеджер отдела дистрибуции RUTUBE) и Алексей Цепляев (директор департамента телевизионного производства НТВ), а также Александр Широких (генеральный директор НАТ). Состоится творческая встреча с гостем фестиваля - журналистом, президентом телекомпании «ВИD» Александром Любимовым. Пройдут открытые дискуссии с членами жюри, просмотры и обсуждение конкурсных работ.

На торжественной церемонии 26 октября будут награждены победители творческого конкурса «Современник на экране» в шести номинациях и вручены специальные призы лучшим оператору, режиссеру и корреспонденту.

Организатор фестиваля – НАТ. Генеральным медиапартнером выступает ГТРК «Самара». Главный телевизионный партнёр – канал ОТР. Мероприятие состоится при поддержке Правительства Самарской области, при финансовой поддержке Минцифры России.