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Опровергнут миф о кофе

9 марта 2024 11:43
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Опровергнут миф о кофе

Медицинские специалисты Юго-западного медицинского центра Техасского университета опровергли миф о кофе, согласно которому его вредно пить людям с нерегулярным сердцебиением. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи провели анализ имеющейся литературы, посвященной факторам риска для пациентов с фибрилляцией предсердий. Оказалось, что употребление кофеина в обычных количествах не только не повышает риск аритмии, но даже снижает его.

15 марта будет отмечаться Всемирный день сна. Накануне этой даты мы решили узнать, сколько и как спят россияне. Опрос анонимный. Все ответы будут использованы в обобщенном виде. Будем благодарны вам за участие! 

Этот результат согласуется с другим исследованием, проведенным в 2021 году, которое продемонстрировало, что увеличение потребления кофе коррелирует со снижением риска развития сердечной недостаточности в более позднем возрасте.

По данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), безопасной ежедневной дозой кофеина для здоровых взрослых является 400 миллиграммов кофеина в день, что соответствует примерно четырем или пяти чашкам кофе.

Тем не менее некоторые люди чувствительны к кофеину, поэтому кофе может ухудшить их самочувствие, пишет Лента.

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