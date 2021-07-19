Оперштаб СО: решения по предотвращению распространения COVID-19, вступающие в действие с 20 июля

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Решения регионального оперштаба по предотвращению распространения COVID-19, вступающие в действие с 20 июля:



⁃ Запрещается деятельность танцевальных площадок и фан зон. В дополнение к запрету работы ночных клубов, который не снимался



⁃ Запрещаются корпоративы



⁃ Закрываются зоны фуд-кортов в торговых центрах. Работа возможна только по заказу еды на вынос



⁃ Только по предварительной записи ограничена деятельность МФЦ, салонов красоты, парикмахерских.



Полный перечень ограничительных мер будет содержаться в Постановлении, опубликование которого произойдёт в ближайшие часы.

Фото: оперштаб СО