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Оперштаб: с 20 июля в Самарской области закроют фудкорты

19 июля 2021 18:28
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Закрываются зоны фуд-кортов в торговых центрах. Работа возможна только по заказу еды на вынос.

Решения регионального оперштаба по предотвращению распространения COVID-19, вступающие в действие с 20 июля:

⁃ Запрещается деятельность танцевальных площадок и фан зон. В дополнение к запрету работы ночных клубов, который не снимался

⁃ Запрещаются корпоративы

⁃ Закрываются зоны фуд-кортов в торговых центрах. Работа возможна только по заказу еды на вынос

⁃ Только по предварительной записи ограничена деятельность МФЦ, салонов красоты, парикмахерских.

Полный перечень ограничительных мер будет содержаться в Постановлении, опубликование которого произойдёт в ближайшие часы.

 

Фото:  оперштаб СО

Теги: новые ограничения оперштаб СО ФУДКОРТ

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