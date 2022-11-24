Операция "НЕЛЕГАЛ" проходит на рынках Самары

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Цель мероприятия – проверка соблюдения миграционного законодательства Российской Федерации.

В целях выявления и пресечения правонарушений в сфере миграции иностранными гражданами на территории Самарской области проходит оперативно-профилактическая операция «Нелегал-2022».

Одно из таких мероприятий прошло на территории Промышленного и Советского района областного центра, в котором приняли участие сотрудники отдела по вопросам миграции Управления МВД России по г. Самара, полицейские ППСП, участковые уполномоченные полиции при при силовой поддержки бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области.

В ходе рейда выявлено 30 нарушений миграционного законодательства.

Так, в отношении двух граждан составлены административные протоколы по ст. 18.17 КоАП РФ «Несоблюдение установленных в соответствии с федеральным законом в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций ограничений на осуществление отдельных видов деятельности». Два иностранца привлечены к административной ответственности за нарушение правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства. В отношении 13 граждан составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации». В отношении 17 граждан составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ».

Решается вопрос о выдворении с территории Российской Федерации шести иностранных граждан.

Подобные мероприятия на территории областного центра проводятся на систематической основе.

Сотрудники полиции напоминают, что обо всех фактах нарушения миграционного законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.