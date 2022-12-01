Операция «Ель»: «лесной дозор» усиливают контроль

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В преддверии новогодних праздников многие решили украсить свои дома настоящей елью или сосной. Запах хвои, пушистые ветки искушают некоторых граждан на самовольную рубку.



Для охраны лесного фонда региона от нарушителей «лесной дозор» усиливают контроль.



«Площадь новобуянского лесничества составляет порядка 50 тысяч гектаров, из них 40% — хвойные насаждения. Каждый день на территории работают две патрульные группы. Нарушителей с каждым годом становится всё меньше», — отмечает главный консультант управления государственного лесного и пожарного надзора департамента лесного хозяйства Виктор Ямушев.



Заполучить лесную красавицу можно вполне законным путем — в каждом городе организуют специальные елочные базары. Туда свежесрубленные ели и сосны привозят из питомников. А вот «черным лесорубам» грозит наказание за незаконную вырубку: штраф до пятисот тысяч рублей, и даже лишение свободы на срок до семи лет.



«В Самарской области категории лесов — защитные. Рубка молодняков сосен и елей не предусматривается. Гражданина, если задерживают на месте незаконной рубки, немедленно вызывается полиция и оформляется материал, осматривается место происшествия, само насаждение, пенёк, определяется ущерб и принимается процессуальное решение по возбуждению уголовного дела», — рассказывает главный консультант управления государственного лесного и пожарного надзора департамента лесного хозяйства Виталий Петров.



В рейдах принимают участие также и сотрудники полиции, а на постах ГИБДД организовано дежурство.



Сохранение лесов — одна из важнейших задач национального проекта «Экология», инициированного Президентом Владимиром Путиным. Реализация проекта находится на личном контроле губернатора Дмитрия Азарова.

Фото: пресс-служба правительства СО