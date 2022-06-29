Операция "Должник" в Самарской области продолжается

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На территории областной столицы полицейские совместно с представителями УФССП России по Самарской области в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Должник» продолжают выявлять злостных неплательщиков.

Так, в Красноглинском районе сотрудники патрульно-постовой службы установили местонахождение правонарушителя, который не оплатил штраф. Мужчина 1968 года рождения привлекался к административной ответственности за распитие алкоголя в общественном месте. В установленный срок он штраф не оплатил.

К административной ответственности привлекли 24-летнюю жительницу Крутых Ключей. Она не оплатила штраф, назначенный ей за совершение мелкого хулиганства. В марте текущего года девушка рано утром находилась во дворе жилого дома на ул. Е. Золотухина, в ходе конфликта со своим знакомым грубо выражалась нецензурной бранью, размахивала руками, повредила автомобиль приятеля. Судом местной жительнице за совершение правонарушения назначили наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей. Однако постановление до сих пор правонарушительница не исполнила. В отношении жительницы мкр Крутые Ключи и жителя Красноглинского района полицейские составили протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Неуплата административного штрафа в срок». Собранные материалы сотрудники полиции передали в суд для рассмотрения по существу.

В рамках проводимого мероприятия сотрудники отдела по исполнению административного законодательства Управления МВД России по г. Самаре и представители УФССП России по Самарской области установили местонахождение еще одного из должников и наложили арест на его сотовый телефон. Мужчина – индивидуальный предприниматель 1983 года рождения, не оплатил штраф в размере 7500 рублей за административное правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 14.16 КоАП РФ (оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов).

Во время работы полицейские и приставы провели разъяснительную работу среди должников. Назначенный административный штраф некоторые из правонарушителей оплатили в тот же день. Сотрудники полиции напоминают: административные штрафы должны быть уплачены своевременно. Расплатой за несознательное отношение к закону становится либо вновь назначенный штраф, только уже в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы сроком до 50-и часов.