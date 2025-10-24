Операторы связи в России с ноября получат право блокировать сим-карты

141

Операторы связи в России смогут с ноября блокировать лишние sim-карты, если по итогам проверки окажется, что на одного человека оформлено более 20 номеров, выяснило РИА Новости.

Соответствующие нормы содержатся в законодательных поправках, которые были приняты в прошлом году.

Операторы связи обязаны проверить сведения об абонентах, заключивших договоры об оказании услуг мобильной связи до 1 апреля 2025 года, и сведения о количестве у них абонентских номеров, указано в документе.

Согласно уже действующим нормам, физическому лицу может быть предоставлено в совокупности не более 20 номеров. Абонентам до 1 ноября необходимо расторгнуть лишние договоры на оказание услуг связи.

В документе отмечено, что если эти обязанности не исполнены до указанного срока, операторы будут не вправе оказывать в отношении этих абонентских номеров услуги связи.