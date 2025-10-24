Я нашел ошибку
Главные новости:
Более 220 миллиардов вложили инвесторы в экономику Самарской области за первое полугодие
В предстоящие выходные дни по всей области пройдут масштабные рейдовые мероприятия Госавтоинспекции
VIII Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности от Банка России продолжается!
С начала года почтовые автомобили Самарской области проехали почти 4,8 млн км
Операторы связи в России с ноября получат право блокировать сим-карты
Некоторым пенсионерам в России начислят ноябрьские выплаты досрочно
Сотрудники «Т Плюс» рассказали школьникам Самары о правилах поведения вблизи энергетических объектов
Более 27 км сетей ливневой канализации и свыше 1000 колодцев прочищено в Самаре
Операторы связи в России с ноября получат право блокировать сим-карты

24 октября 2025 19:24
141
Операторы связи в России с ноября получат право блокировать сим-карты

Операторы связи в России смогут с ноября блокировать лишние sim-карты, если по итогам проверки окажется, что на одного человека оформлено более 20 номеров, выяснило РИА Новости.

Соответствующие нормы содержатся в законодательных поправках, которые были приняты в прошлом году.

Операторы связи обязаны проверить сведения об абонентах, заключивших договоры об оказании услуг мобильной связи до 1 апреля 2025 года, и сведения о количестве у них абонентских номеров, указано в документе.

Согласно уже действующим нормам, физическому лицу может быть предоставлено в совокупности не более 20 номеров. Абонентам до 1 ноября необходимо расторгнуть лишние договоры на оказание услуг связи.

В документе отмечено, что если эти обязанности не исполнены до указанного срока, операторы будут не вправе оказывать в отношении этих абонентских номеров услуги связи.

