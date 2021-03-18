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Операторы будут передавать Роскомнадзору данные об абонентах?

18 марта 2021 10:52
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Операторы будут передавать Роскомнадзору данные об абонентах?

Роскомнадзор намерен получать от операторов связи данные об абонентах и звонках, включая кто кому звонил или отправлял сообщения. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных актов.

Как сказано в пояснительной записке, документ в том числе необходим, чтобы избежать распространения "серых" sim-карт. Их оформляют на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, бесплатно раздают у торговых центров и в местах массового скопления людей.

"В связи с тем, что услуги связи оказываются без фактического заключения договора, пользователи таких модулей могут, в том числе, безнаказанно совершать звонки о ложном минировании", — указано в ней.

Среди личных данных абонентов, к которым Роскомнадзор может получить доступ: ФИО, место жительства, дата рождения, для физлиц — реквизиты документа, удостоверяющего личность, а для юрлиц и индивидуальных предпринимателей — наименование организации и сведения об ее государственной регистрации; сведения об абонентском номере и используемом устройстве, а также дату заключения, изменения или расторжения договора об оказании услуг связи.

Согласно проекту, операторы должны раскрывать информацию о дате и времени оказания услуг связи, о видах совершенных абонентом соединений, о факте передачи голосовой информации или других данных. Кроме того, Роскомнадзор сможет узнать номера, на которые передается информация.

Операторы связи будут обязаны предоставить эти сведения в информационную систему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса. Обмен информацией в электронном виде будут проводить только при использовании сертифицированных средств усиленной квалифицированной электронной подписи, которые позволяют идентифицировать владельца квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи.

Как говорится в документе, информацию должны предоставлять таком в объеме, чтобы можно было сопоставить данные об абонентах, услугах, соединениях, а также другие сведения, необходимые для проверки их достоверности.

В Минцифры подчеркнули, что тайна связи будет соблюдена, пишет РИА Новости.

Фото: Pixabay.com

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Комментарии

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