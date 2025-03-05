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4 марта 2025 года оперативным штабом в Самарской области проведено командно-штабное учение на территориях м.р. Пестравский и Хворостянский Самарской области.

К участию в учении привлекались силы и средства УФСБ, ГУ МВД, ГУ МЧС, Управления Росгвардии, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области, а также руководство и персонал ООО «Маслозавод Пестравский».

В ходе учения отработаны алгоритмы реагирования сил и средств оперативных групп м.р. Пестравский и Хворостянский на террористические угрозы, связанные с деятельностью диверсионно-террористических групп.

В рамках осуществления первоочередных мер по пресечению террористических актов участниками учения отработан комплекс совместных мероприятий по ликвидации последствий террористических актов, поиску и обезвреживанию террористов.

Участвовавшие в учении подразделения межведомственной группировки сил и средств правоохранительного блока Самарской области продемонстрировали профессионализм и эффективность реагирования на угрозы террористического характера при планировании мероприятий по их пресечению.

Все поставленные задачи успешно решены, сообщает пресс-служба УФСБ России по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Самарской области