4 марта 2025 года оперативным штабом в Самарской области проведено командно-штабное учение на территориях м.р. Пестравский и Хворостянский Самарской области.
К участию в учении привлекались силы и средства УФСБ, ГУ МВД, ГУ МЧС, Управления Росгвардии, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области, а также руководство и персонал ООО «Маслозавод Пестравский».
В ходе учения отработаны алгоритмы реагирования сил и средств оперативных групп м.р. Пестравский и Хворостянский на террористические угрозы, связанные с деятельностью диверсионно-террористических групп.
В рамках осуществления первоочередных мер по пресечению террористических актов участниками учения отработан комплекс совместных мероприятий по ликвидации последствий террористических актов, поиску и обезвреживанию террористов.
Участвовавшие в учении подразделения межведомственной группировки сил и средств правоохранительного блока Самарской области продемонстрировали профессионализм и эффективность реагирования на угрозы террористического характера при планировании мероприятий по их пресечению.
Все поставленные задачи успешно решены, сообщает пресс-служба УФСБ России по Самарской области.
Фото предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Самарской области