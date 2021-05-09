Онлайн-шествие "Бессмертного полка" объединило порядка 5 млн участников

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Онлайн-шествие "Бессмертного полка" объединило порядка 5 млн анкет участников Великой Отечественной войны, около половины из которых были размещены в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе движения.

"Прием заявок на участие в шествии "Бессмертного полка онлайн" завершен - к прошедшим в трансляции прошлого года более чем 2,5 млн участников присоединилось порядка 2,5 млн новых анкет", - сказали в пресс-службе.

Шествие стартовало во всех субъектах РФ в 15:00 по местному времени, причем в каждом регионе была организована отдельная трансляция. "Длительность шествия в каждом из регионов разная - в зависимости от количества поданных заявок", - добавили в пресс-службе.

Заявки, которые были присланы 7-8 мая, будут показаны 10 мая на онлайн-ресурсах шествия. А те, что были присланы 9 мая, будут показаны 11 мая.

После окончания акции все пользователи смогут получить фрагменты той части, где демонстрировались фотографии их ветеранов. Также после трансляция будет доступна для просмотра на всех площадках до конца мая.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС