Онлайн или с доставкой: как и почему изменился рынок услуг в Самаре

80

Год назад в Самаре даже не подозревали об онлайн-нянях и тренерах, а заказ товаров и продуктов с доставкой был редким исключением. Но в постковидной реальности изменились не только потребительские привычки, но и способы ведения бизнеса, а для многих горожан пандемия и вовсе стала стимулом для освоения новых источников заработка. Аналитики Авито подвели итоги работы рынка услуг в Самаре и выделили основные тренды в развитии сферы.

Переход на удаленную работу и стремление сократить количество контактов стали основными драйверами изменений, заставив предпринимателей изменить не только сами сервисы, но и способ привлечения клиентов — выход на онлайн-площадки стал для компаний и частных специалистов способом найти новых клиентов и источники заработка. Так, например, число объявлений от мастеров по ремонту и обслуживанию техники в Самаре выросло за год на 31%, а предложений услуг кейтеринга, в том числе доставки домашней еды, стало на 31% больше.

Важный тренд пандемического года — популярность сервисов доставки, будь то курьерские и транспортные услуги или стрижка и маникюр «с доставкой на дом». В целом по России самыми востребованными среди услуг на Авито стали транспортные сервисы: доставка, помощь в переездах, грузоперевозки и другие. В Самаре спрос на них вырос на 33%, а средняя цена на услуги в этой категории составляет 500 рублей, увеличившись на 11% по сравнению с предыдущим годом.

Карантинные ограничения и стремление россиян сократить число контактов, а заодно сэкономить время на визитах в салон стали драйвером роста предложения и спроса на маникюр, стрижки и бьюти-процедуры. За год спрос на услуги мастеров красоты вырос на 53%, а количество предложений в категории «Красота и здоровье» увеличилось на 24%. В Самаре спрос в этой категории вырос на 44%, а количество предложений – на 17%.

Наиболее остро вопрос стрижки встал для мужчин, которые продолжали ходить на работу — для них визит к парикмахеру не роскошь, а регулярная необходимость, а уже следом за мужчинами, к мастерам начали записываться и девушки. Несмотря на отмену массовых мероприятий и концертов, россиянки не отказывались от любимых бьюти-процедур и вызывали на дом не только парикмахеров и специалистов ногтевого сервиса, но и косметологов и даже визажистов — ведь если корпоратив проходит онлайн, это не значит, что на нем не нужно быть красивой.

Самоизоляция заставила многих наконец задуматься о состоянии жилья — или даже постройке нового, поближе к природе. Кто-то наконец начал давно запланированный ремонт, а кто-то решил начать с чистого листа и занялся стройкой — так спрос в категории “Ремонт, строительство” вырос в России на 37%, а в Самаре– на 34% по сравнению с 2019 годом.

Ремонтным работам в этом году подверглось не только недвижимое имущество, но и техника — под натиском резко возросших нагрузок приставки, холодильники и микроволновки начали ломаться чаще, а времени на их починку у россиян стало больше — ведь ехать в офис не нужно, а мастера, который готов приехать в тот же день, можно найти онлайн. Так спрос на услуги по ремонту техники вырос на 51%, причем активнее всего — в два раза чаще, чем год назад — россияне ремонтировали приставки, ставшие одним из основных домашних развлечений для детей и взрослых. При этом благодаря росту популярности выездных сервисов частные мастера, которые готовы приехать быстро, успешно конкурируют с крупными сервисами, ведь зачастую ремонт стиральной машины, приставки или компьютера нужен срочно, а вот официальные гарантии отходят на второй план.

Фото: pixabay.com