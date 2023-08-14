Онлайн-голосование за доступный интернет в малых населённых пунктах продлено до 10 сентября

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Успейте проголосовать за деревни и сёла, хутора и аулы, которые следует подключить к высокоскоростному мобильному интернету в 2024 году! Мы продлеваем онлайн-голосование — заявки на Госуслугах, как и по почте, будут приниматься до 10 сентября 2023 года включительно.



Всего к мобильному интернету в следующем году подключат 1481 населённый пункт с численностью от 100 до 500 человек. Выбирать будут среди тех деревень, которые наберут наибольшее количество голосов.



В онлайн-голосовании уже приняли участие 382 тыс. человек.



Регионы, которые сейчас голосуют активнее всего:

Башкортостан

Татарстан

Челябинская область

Пермский край

Ростовская область

Краснодарский край

Иркутская область

Белгородская область

Саратовская область

Вологодская область

Топ-5 населённых пунктов с наибольшим количеством голосов:

село Тимино, Челябинская область хутор Аргатов, Краснодарский край село Дербедень, Татарстан посёлок Новозаречный, Челябинская область деревня Кызыл-Яр, Башкортостан

Чтобы проголосовать по почте, нужно отправить письмо на адрес Минцифры: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2. В письме укажите имя, адрес регистрации и населённый пункт, за который вы голосуете. Письмо может подписать сразу несколько человек — будет учтён голос каждого. Голосовать можно только за населённый пункт в своём регионе.