"Он, к сожалению, мне не перезвонил". Как изменилась жизнь девушки сделавшей Путину предложение

Жительница Иваново Юлия Шилова в эфире "России 1" рассказала, что случилось с ней после того, как она сделала предложение Владимиру Путину, передает РИА Новости.
В прошлом году, во время рабочей поездки президента в Иваново, девушка передала ему записку с краткой информацией о себе. «Пожалуйста, возьмите меня замуж! У меня высшее образование, мне 28 лет, без детей и материальных проблем».
Позднее Путин заявил, что после такого поступка она прославится на всю страну.
"Он, к сожалению, мне не перезвонил", — рассказала Шилова год спустя.
Девушка добавила, что после обращения к президенту у нее появилось много поклонников, но никто из них так и не смог покорить сердце девушки.
Она назвала Путина "волевым, целеустремленным и сильным" и заявила, что давно им восхищается.
Фото: ВКонтакте
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