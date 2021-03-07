"Он, к сожалению, мне не перезвонил". Как изменилась жизнь девушки сделавшей Путину предложение

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Жительница Иваново Юлия Шилова в эфире "России 1" рассказала, что случилось с ней после того, как она сделала предложение Владимиру Путину, передает РИА Новости.

В прошлом году, во время рабочей поездки президента в Иваново, девушка передала ему записку с краткой информацией о себе. «Пожалуйста, возьмите меня замуж! У меня высшее образование, мне 28 лет, без детей и материальных проблем».

Позднее Путин заявил, что после такого поступка она прославится на всю страну.

"Он, к сожалению, мне не перезвонил", — рассказала Шилова год спустя.

Девушка добавила, что после обращения к президенту у нее появилось много поклонников, но никто из них так и не смог покорить сердце девушки.

Она назвала Путина "волевым, целеустремленным и сильным" и заявила, что давно им восхищается.

Фото: ВКонтакте