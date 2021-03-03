Омскому студенту, ловившему интернет на березе, установили вышку

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Омскому студенту Алексею Дудоладову, ставшему известным после ролика, где он выходит в интернет с березы, установили вышку, об этом он сообщил в своем Instagram, передает РИА Новости.

Житель села Станкевичи Называевского района Омской области Алексей Дудоладов, известный как "Леха из деревни" и "Омский колхозник", в соцсети TikTok в ноябре 2020 года обратился к губернатору Александру Буркову и рассказал, что не может учиться дистанционно в институте водного транспорта: чтобы поймать сеть, ему приходится лезть на березу в 300 метрах от деревни. Губернатор встретился со студентом. Они договорились, что вопрос с интернетом в деревне блогера и еще в двух соседних селах решится к концу 2020 года. Затем 13 декабря тиктокер заявил, что до конца этого года "с березы не слезет", потому как вышка, которую обещал установить ему губернатор, появится только к апрелю 2021 года. В январе этого года после очередного замера качества связи власти посоветовали тиктокеру сменить мобильного оператора.

"Второго марта вышку установили - наверняка связь будет! Пока только установили, ввести в эксплуатацию обещали до конца первого квартала", - написал у себя на странице Дудоладов.

Он добавил, что 26 января ему "позвонили из пресс-службы губернатора и снова пообещали, что вышку поставят".

Фото: РИА Новости / Алексей Мальгавко