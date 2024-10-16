Я нашел ошибку
Главные новости:
Жительницу Самары задержали за поджог вышки сотовой связи
Жительницу Самары задержали за поджог вышки сотовой связи
83% россиян рассчитывают получить 13 зарплату в 2024 году
83% россиян рассчитывают получить 13 зарплату в 2024 году
Самарские пешеходы смогут настроить свой маршрут в Яндекс Картах
Самарские пешеходы смогут настроить свой маршрут в Яндекс Картах
24-летнюю сызранку задержали за наркоторговлю
24-летнюю сызранку задержали за наркоторговлю
Полицейские разыскивают ранее судимого жителя Сызранского района
Полицейские разыскивают ранее судимого жителя Сызранского района
НКО Самарской области научатся работать с женщинами в селах и малых городах
НКО Самарской области научатся работать с женщинами в селах и малых городах
Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС «в ближайшем будущем».
Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС «в ближайшем будущем»
Самара вошла в ТОП самых бюджетных направлений для отдыха осенью
Самара вошла в ТОП самых бюджетных направлений для отдыха осенью
Наверх
Самара  +5 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.01
0.91
EUR 105.68
0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «Заварке» пройдет мастер-класс от самарской арт-студии Натальи Стукаловой «Страна чудес»
В Самаре прочтут лекцию о загадке карьеры одной из звезд советского кино, актрисы Инны Чуриковой
В Исторический парк Самары приглашают на «Покровскую вечерку»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Омбудсмен Самарской области Ольга Гальцова уходит с поста

16 октября 2024 10:34
124
Омбудсмен Самарской области Ольга Гальцова уходит с поста

Должность уполномоченного по правам человека Ольга Гальцова занимает с 2014 года. Ее срок на этом посту истекает 28 октября 2024 года. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

В Самарской губернской думе вынесут на рассмотрение вопрос о назначении нового уполномоченного по правам человека. Им может стать Елена Лапушкина, пишет Сова.

Ольга Гальцова отметила, что часть проблем, которые входят в сферу внимания градоначальника, напрямую связаны с реализацией конституционных прав и свобод граждан. Поэтому Елена Лапушкина хорошо их знает и имеет предложения по их решению.

- Радует, что она интересовалась всеми вопросами, связанными с деятельностью государственного правозащитника, - пишет омбудсмен. - Вопросы правоохранительной деятельности, миграционной службы, работы органов ФСИН, Елена Владимировна подробно изучила наш ежегодный доклад, и с сотрудниками нашего аппарата мы вместе обсудили ряд вопросов, касающихся полномочий уполномоченного по правам человека в этой сфере.

Теперь возможное назначение должна согласовать уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова.
После того как федеральный центр одобрит кандидатуру, вопрос окончательно рассмотрит Самарская губернская дума. Это произойдет на одном из ближайших заседаний.

Если положительное решение примут, то в новой должности Елена Лапушкина пробудет минимум 5 лет.

 

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
21 октября на телерадиопередающих станциях Самарской области пройдут плановые профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов
16 октября 2024, 09:50
21 октября на телерадиопередающих станциях Самарской области пройдут плановые профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов
Уточнить перерывы в теле-радиотрансляции можно по телефону федеральной Горячей линии 8-800-220-20-02 (круглосуточно, бесплатно). Общество
204
Основная тема Парада Памяти 2024 года: «Наша семья – наша Победа!».
15 октября 2024, 16:25
Вячеслав Федорищев провел заседание оргкомитета по подготовке и проведению Парада Памяти в Самаре
Основная тема Парада Памяти 2024 года: «Наша семья – наша Победа!». Политика
495
В Самарской области в ДТП попали 20 детей
15 октября 2024, 12:45
В Самарской области в ДТП попали 20 детей
Произошло столкновение двух транспортных средств,  автомобиля Лада Веста и автобуса Higer. Происшествия
573
В центре внимания
Омбудсмен Самарской области Ольга Гальцова уходит с поста
16 октября 2024  10:34
Омбудсмен Самарской области Ольга Гальцова уходит с поста
118
21 октября на телерадиопередающих станциях Самарской области пройдут плановые профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов
16 октября 2024  09:50
21 октября на телерадиопередающих станциях Самарской области пройдут плановые профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов
211
Основная тема Парада Памяти 2024 года: «Наша семья – наша Победа!».
15 октября 2024  16:25
Вячеслав Федорищев провел заседание оргкомитета по подготовке и проведению Парада Памяти в Самаре
496
В Самарской области в ДТП попали 20 детей
15 октября 2024  12:45
В Самарской области в ДТП попали 20 детей
574
В Самаре при поддержке СамГМУ открылся Центр охраны репродуктивного здоровья детей и подростков
15 октября 2024  09:52
В Самаре при поддержке СамГМУ открылся Центр охраны репродуктивного здоровья детей и подростков
507
Весь список