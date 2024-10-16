Омбудсмен Самарской области Ольга Гальцова уходит с поста

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Должность уполномоченного по правам человека Ольга Гальцова занимает с 2014 года. Ее срок на этом посту истекает 28 октября 2024 года. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

В Самарской губернской думе вынесут на рассмотрение вопрос о назначении нового уполномоченного по правам человека. Им может стать Елена Лапушкина, пишет Сова.



Ольга Гальцова отметила, что часть проблем, которые входят в сферу внимания градоначальника, напрямую связаны с реализацией конституционных прав и свобод граждан. Поэтому Елена Лапушкина хорошо их знает и имеет предложения по их решению.



- Радует, что она интересовалась всеми вопросами, связанными с деятельностью государственного правозащитника, - пишет омбудсмен. - Вопросы правоохранительной деятельности, миграционной службы, работы органов ФСИН, Елена Владимировна подробно изучила наш ежегодный доклад, и с сотрудниками нашего аппарата мы вместе обсудили ряд вопросов, касающихся полномочий уполномоченного по правам человека в этой сфере.



Теперь возможное назначение должна согласовать уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова.

После того как федеральный центр одобрит кандидатуру, вопрос окончательно рассмотрит Самарская губернская дума. Это произойдет на одном из ближайших заседаний.



Если положительное решение примут, то в новой должности Елена Лапушкина пробудет минимум 5 лет.