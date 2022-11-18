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Олимпиада «Безопасные дороги» продлена до 27 ноября

18 ноября 2022 14:43
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В Самарской области, в онлайн-мероприятии уже приняли участие более 106 тыс. учеников 1-9 классов.

С 1 ноября при поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги» проходит Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги». В связи с большой популярностью, а также с высокой социальной значимостью, срок олимпиады продлен еще на неделю — поучаствовать в ней и проверить знания о правилах поведения на дорогах можно до 27 ноября включительно на образовательной платформе Учи.ру.

В Самарской области, в онлайн-мероприятии уже приняли участие более 106 тыс. учеников 1-9 классов.

Например, в Приволжском районе свои знания проверили уже свыше двух тысяч школьников. Задания онлайн-состязания сделаны в игровом формате. Чтобы ребятам было интересно, используется современная компьютерная графика и дизайн.

«Наши ребята участвуют в олимпиаде уже 3 год.  В этом году олимпиада стала более интересной, многие темы заданий представлены в новом прочтении. Ребята с удовольствием ждали новых локаций при прохождении», — отметила учитель начальных классов школы №2 села Приволжье Надежда Шишина.

Выполнить задания олимпиады можно и дома вместе с родителями. Так мамы и папы имеют возможность не только увлекательно провести время со своим ребенком, но и освежить в памяти правила дорожного движения, а, возможно, и узнать что-то новое.

«Проходили олимпиаду с сыном дома. Процесс увлекательный и интересный, — поделилась мама первоклассника школы № 9 г.о. Кинель, Виктория Елистратова. — Удобно, что есть четкие разграничения вопросов по возрасту и перед прохождением теста можно потренироваться. Это, безусловно, хорошая профилактическая мера в части обучения правилам дорожного движения».

А ученица 3 класса Софья Бурмистрова, школы №8 им. С.П. Алексеева г.о.Отрадный, набрала на олимпиаде максимальное число баллов - 70 из 70 возможных. «Вопросы мне показались несложными. Закрепила те знания, которые получила в школе, - рассказала девочка. - Я вхожу в отряд ЮИД, где мы разбираем правила дорожного движения, изучаем знаки, учимся оказывать первую помощь, распознавать «ловушки» на дорогах, обучаем этим важным правилам школьников помладше. Хочу сказать ребятам, чтобы они учили правила дорожного движения и соблюдали их».

Проверить знания правил дорожного движения благодаря участию в олимпиаде смогли уже свыше 23 тысяч школьников Самары и 28 тысяч – Тольятти.

Параллельно в образовательных учреждениях Самарской области в рамках месячника «Безопасности дорожного движения», традиционно объявленного в ноябре месяце по инициативе Главы региона Дмитрия Азарова, проводятся открытые уроки по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. В них принимают участие представители Госавтоинспекции области и общественники.

Напомним, для выполнения заданий необходимо зарегистрироваться на онлайн-платформе Учи.ру и из личного кабинета перейти на страницу олимпиады. Решить задания можно в домашних условиях при участии родителей.

Всероссийская онлайн-олимпиада проводится уже третий год подряд. Ее организаторами выступают Министерство транспорта Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации совместно с Министерством Просвещения Российской Федерации и АНО «Национальные приоритеты».

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

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