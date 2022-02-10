Ольгой Гальцовой с прокурором Самары Артёмом Ярыгиным планируется проведение личного приема жителей 

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28 февраля 2022 года Уполномоченным по правам человека в Самарской области Ольгой. Гальцовой совместно с прокурором города Самара Артемом Ярыгиным в формате телефонной и видеоконференцсвязи планируется проведение личного приема жителей городского округа Самара.

В ходе приема будут рассматриваться обращения по вопросам деятельности (бездействия) на территории города Самара органов местного самоуправления, государственной власти, правоохранительных органов, учреждений и публичных организаций, в которые Вы ранее обращались.

Прием граждан будет проводиться по предварительной записи.

Предварительная запись осуществляется по 23 февраля включительно в аппарате Уполномоченного по правам человека в Самарской области по телефону: 8 (846) 337-29-03 (понедельник – пятница с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00).

Телефон для справок: 8 (846) 374-64-30.

В марте 2022 года Уполномоченным по правам человека в Самарской области Ольгой Гальцовой совместно с прокурором города Тольятти Самарской области Вячеславом Бобровским планируется проведение личного приема жителей городского округа Тольятти.

Предварительная запись - по указанному выше телефону до 25 февраля включительно.