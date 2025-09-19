Ольга Собещанская представила регион на Московском финансовом форуме

76

В Москве состоялось одно из важнейших событий финансовой повестки страны — Московский финансовый форум. В 2025 году Московскому финансовому форуму исполняется 10 лет. За это время он стал не просто площадкой, где обсуждают главные темы российской экономики, а настоящим центром притяжения для представителей власти и бизнеса. Главная тема в этом году «Финансовая система: вызовы и задачи». На повестке вопросы, касающиеся межбюджетных отношений, финансовой культуры, устойчивости и адаптивности финансовой системы, а также координации действий государства и бизнеса.

В рамках Форума состоится 17 деловых сессий. Ключевой из них стала пленарная сессия с участием председателя Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной, министра финансов РФ Антона Силуанова, мэра Москвы Сергея Собянина и председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по бюджету и налогам Андрея Макарова.

«За последние годы экономика России достигла 4-го места в мире и вошла в список стран с высоким уровнем доходов. Обеспечена макрофинансовая стабильность, бюджет страны сбалансирован, финансовая система устойчива. Не последнюю роль в этом сыграли обсуждения на площадке форума. Они трансформируются в реальные решения, помогающие сделать жизнь людей лучше, так как в современном мире благополучие граждан напрямую зависит от устойчивой, надежной финансовой системы», – поприветствовал участников Антон Силуанов.

Самарскую область на форуме представила заместитель председателя Правительства – министр финансов Самарской области Ольга Собещанская. В рамках деловой программы представитель региона приняла участие не только в главной пленарной сессии форума, но и в обсуждениях двух профильных секций: «Региональные финансы: новации и сохранение устойчивости», где рассмотрели сбалансированность региональных бюджетов и достаточность, эффективность финансовых инструментов в рамках инфраструктурного меню. И «Влияние финансовой культуры на устойчивое развитие бизнеса», где ключевыми стали вопросы финансовой стабильности работников, оказывающей определённое влияние на эффективность и производительность труда, атмосферу в коллективе, доверие к работодателям, власти.

«Вот уже 10 лет Московский финансовый форум собирает федеральных и региональных руководителей, а также главных финансистов страны. Форум всегда имеет высокий интерес и результат обсуждений. Так как именно финансовая устойчивость, сбалансированность бюджетов является гарантированной основой развития экономики и повышения благосостояния нашей страны. На площадке форума встречаются все участники от регуляторов, законодателей и представителей органов власти до тех, кто живёт в устанавливаемых государством условиях и за счёт чьих налогов формируется бюджеты. Совместно обсуждаем вопросы, риски, перспективы. Задача у всех одна – стабильность, национальный суверенитет, повышение качества жизни – всё это заложено в национальных целях, обозначенных нашим Президентом», – прокомментировала Ольга Собещанская.

Фото: freepik.com