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Ольга Гальцова посетила сборный пункт военного комиссариата региона в Сызрани

30 ноября 2021 16:46
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Мероприятие проводится с целью соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина при призыве на военную службу.

«Так точно» - подчеркнуто чеканят каждое слово будущие солдаты. В глазах - немного растерянности, в руках - заветные кнопочные телефоны для связи с семьей. Да, им полагаются сим-карты военнослужащего, на банковский счет с первого дня начисляется зарплата, повышенная для сирот. Каждому выдается памятка по защите своих прав, подготовленная Уполномоченным по правам человека в Самарской области и юристами его рабочего аппарата. 

29 ноября состоялась очередная встреча Ольги Гальцовой с теми, кто только начинает службу в рядах Российской армии. Мероприятие проводится с целью соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина при призыве на военную службу, в рамках взаимодействия с военным комиссариатом Самарской области. 

Помимо Уполномоченного во встрече приняли участие военный комиссар Самарской области Алексей Федорович Вдовин и военный прокурор Самарского гарнизона Центрального военного округа Олег Игоревич Лазуткин, а также глава города Сызрани Анатолий Евгеньевич Лукиенко, начальник сборного пункта Михаил Александрович Величко, руководитель аппарата Уполномоченного Вадим Николаевич Стрелков.  

На сборном пункте в городе Сызрани готовятся к отправке 180 новобранцев. Здесь ребята еще раз проходят медицинскую комиссию. Распределяются по родам войск. Получают обмундирование. В пункте переодевания каждому подбирается удобная форма на все сезоны, на любой рост и вес, включая богатырские размеры, при необходимости одежда подгоняется на месте специалистами-швеями под конкретного человека. Выдаются и средства по уходу за собой, в армейском несессере все самое необходимое для военных будней. Призывникам присваивается звание рядового. 

Ольга Гальцова познакомилась с условиями быта призывников. На сборном пункте ребята проводят 3-4 дня. В столовой – меню на неделю, выбор каждой позиции из двух блюд, большие мужские порции. Просторные казармы, комфортные спальные места – с соблюдением нынешних мер дистанцирования, новые постельные принадлежности. 

Во время встречи с призывниками Ольга Гальцова подчеркнула, что каждый, в случае необходимости, может на законных основаниях обратиться за защитой своих прав. 

- Сегодня вы в Самарской области, а завтра отправитесь в воинские части по всей стране. Конечно, это очень волнительный момент и для вас, ребята, и для родителей, и общественности, для меня как Уполномоченного по правам человека. Конституционная обязанность каждого мужчины быть призванным в армию и отслужить по призыву год. Вы должны быть уверены, что у вас есть поддержка правозащитников. Вы получили памятку, где указаны ваши права и обязанности, все номера телефонов - и прокуратуры военной, и Уполномоченного, и мы в обязательном порядке примем меры для решения волнующих вас вопросов. Сборный пункт военного комиссариата Самарской области вызывает большое уважение, хорошие условия, доброжелательное отношение. Здесь помогают адаптироваться и достойно пройти службу, – отметила Ольга Гальцова. 

Также состоялось рабочее совещание участников встречи. Напомним, с 1 октября по 31 декабря в Самарской области, как и по всей стране, проходит осенний призыв. От региона служить отправятся более 1600 призывников. В основном службу новобранцы будут проходить в Республике Крым, Калининграде и на Дальнем Востоке.  

 

Фото:   пресс-служба УПЧ СО

 

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