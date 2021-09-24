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Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова высказала свою позицию относительно прошедших выборов и поблагодарила всех участников избирательного процесса.

Уважаемые жители Самарской области!

Завершилась выборная кампания, в ходе которой мы проголосовали за новый состав Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Самарской Губернской Думы. Открытость, прозрачность, честная конкурентность - начиная от момента выдвижения кандидатов до голосования и подсчета голосов - эти факторы определили прошедшие выборы.

Всем избирателям нашей Самарской области были предоставлены все возможности реализовать свое избирательное право, гарантированное Конституцией Российской Федерации. Ваша гражданская позиция позволила избрать законодательный орган Российской Федерации восьмого созыва и Самарскую Губернскую Думу седьмого созыва. Количество участвующих политических партий, кандидатов по одномандатным округам, независимых кандидатов говорит о реализации демократических принципов, гарантированных законодательством и Конституцией нашей страны.

Хочу отметить новшества электорального процесса: развитие дистанционных технологий наблюдения в России, что позволило качественнее наблюдать за ходом голосования и быстро реагировать в случае сомнений в легитимности избирательного процесса; «мобильный избиратель» позволил нашим гражданам голосовать, находясь в любой точке Самарской области, что расширило возможности наших избирателей, система стала более удобной, доступной; избирательная кампания проходила в период пандемии, в связи с чем были определены три дня голосования, чтобы обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность наших граждан, членов комиссий, всех участников избирательного процесса.

В целях максимального содействия в реализации конституционных прав граждан на участие в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей, избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, в течении трехдневного голосования Уполномоченный по правам человека в Самарской области и сотрудники аппарата оставались открыты для конструктивного взаимодействия со всеми участниками избирательного процесса: избирателями, общественными наблюдателями, кандидатами в депутаты, представителями политических партий, представителями избирательных комиссий всех уровней.

На площадке Уполномоченного по правам человека, в приемной граждан – и это уникальный случай в России - был организован Центр независимого Общественного наблюдения, который посетили международные эксперты из Италии, Мексики, Ливана, они отметили российский избирательный механизм как один из самых прозрачных в стране.

При подготовке и в ходе выборов Уполномоченный и сотрудники аппарата посетили свыше 250 избирательных комиссий. Проводимый на постоянной основе в формате нон-стоп мониторинг соблюдения избирательных прав граждан на территории Самарской области, позволяет мне как Уполномоченному утверждать, что в нашем регионе выборы прошли без существенных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, об этом в своем интервью сказал и Александр Сергеевич Точенов, ответственный секретарь Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.

Результаты голосования позволяют уверенно идти вперед и будут способствовать повышению уровня соблюдения и реализации прав граждан на территории Самарской области и России в целом!

Выражаю также искреннюю благодарность членам участковых, территориальных избирательных комиссий, главам муниципальных образований, Избирательной комиссии Самарской области, которые сумели организовать работу на высоком уровне!

Избранным депутатам предстоит решать очень важные задачи по социально-экономическому развитию региона и нашей страны, по разработке и принятию законов, направленных на реализацию конституционный прав и свобод человека и гражданина.

Уверена, что депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и Самарской Губернской Думы седьмого созыва выполнят все наказы избирателей и сделают все возможное для повышения качества жизни наших граждан!