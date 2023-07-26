Ольга Гальцова встретилась с участниками молодежного образовательного форума «iВолга»

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Форум реализуется в соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина и является одним из наиболее значимых и масштабных окружных мероприятий в сфере государственной молодежной политики, организуемых под патронажем полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе и при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

3 тысячи лидеров молодежного движения встретились в Самарской области на Мастрюковской поляне на молодёжном образовательном форуме «iВолга». Патриотическое воспитание – ключевая тема мероприятия в этом году. О том, насколько важно быть внимательным к интересам молодого поколения и стать наставником для ребят, рассказала Ольга Гальцова, Уполномоченный по правам человека в Самарской области. Эксперт поделилась своим опытом работы с молодыми людьми и объяснила, как идеи участников «iВолги» могут помочь в воспитании патриотизма среди детей и подростков. Вместе с активной молодежью Ольга Дмитриевна обсудила меры поддержки семей защитников Отечества и актуальные вопросы о военной службе, заданные аудиторией, в том числе новый законопроект о границах призывного возраста.

- Вместе с тем, ребята интересовалась, как стать участником Молодежного совета при Уполномоченном по правам человека, идея создания которого в Самарской области появилась также на iВолге, и сегодня мы активно вовлекаем молодых людей в решение правозащитных вопросов. Мы говорили и об изменениях системы высшего образования. Вопросы были сформулированы очень грамотно, и я как правозащитник вижу необходимость выходить с законодательной инициативой, доводить до сведения депутатов те вопросы, которые волнуют нашу молодёжь. Мы понимаем, какие думающие, перспективные, инициативные молодые люди, лидеры общественного мнения и огромный резерв кадров собрался на нашей площадке «iВолга», – поделилась Ольга Гальцова.

Ольга Дмитриевна рассказала о том, какие задачи в своей деятельности решает Уполномоченный по правам человека и с какими вопросами обращаются граждане: реализация права на жилище, права собственности, реализация социальных прав, права на охрану здоровья и медицинскую помощь, на образование, на благоприятную окружающую среду, на труд, а также прав человека в системе правоохранительных органов. И каждое обращение – это проблема, которую надо помочь решить, а иногда и беда, которую надо помочь преодолеть.

В 2022 – 2023 годах к традиционным обращениям, поступающим к Уполномоченному, добавились вопросы, связанные с проведением специальной военной операции.

Правозащитники уделяют особое внимание в своей работе диалогу с молодежью, сотрудники аппарата принимают активное участие в правовых лекциях в школах и колледжах, которые носят не только правопросветительский характер, но и преследует определенную воспитательную цель.

В рамках мероприятий, посвященных Дню Конституции Российской Федерации и Международному дню защиты прав человека Всероссийский единый урок «Права человека», а это свыше 300 старшеклассников в зале и 98 образовательных учреждений онлайн в прошлом году.

По инициативе проводится традиционная интеллектуальная игра «Правовые дебаты» между юридическими факультетами вузов Самарской области. В 2022 году состоялся первый конкурс Уполномоченного по правам человека на лучшую научно-исследовательскую работу по правозащитной тематике «Моя Конституция» среди учащихся образовательных учреждений высшего профессионального образования Самарской области. 11 работ принимали участие в финальном этапе конкурса.

Ольга Гальцова пригласила участников форума «iВолга» принять участие в конкурсе законодательных инициатив в этом году, в сентябре на официальном сайте появится вся необходимая информация.

Уполномоченный по правам человека почти 2 часа беседовала с ребятами, разбирая, в том числе, их конкретные жизненные ситуации. Девушка из Узбекистана учится в России, параллельно работает и планирует в дальнейшем остаться в нашей стране. Молодой человек рассказал историю своей подруги, которая пока не может получить гражданство РФ. Уполномоченный по правам человека оперативно связались с коллегами, чтобы вместе помочь неравнодушным, имеющим конкретные цели на будущее в России молодым людям.