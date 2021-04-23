Ольга Гальцова проверила условия содержания и провела личный прием осужденных в ИК-6

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Вопросы трудовой занятости, оформления инвалидности, восстановления документов, освобождения по болезни, условно-досрочно, поступившие от осужденных учреждения, Уполномоченный по правам человека взяла под личный контроль.

22 апреля 2021 года состоялась рабочая поездка Уполномоченного по правам человека Ольги Гальцовой в исправительную колонию строгого режима №6 в Красноглинском районе. Цель - ознакомление с условиями отбывания наказания и труда осужденных, а также проведение их личного приема.

В мероприятии приняли участие начальник УФСИН России по Самарской области Рамиз Чобанович Алмазов, заместитель прокурора Самарской области Тимур Валерьевич Маслов, председатель Общественной наблюдательной комиссии Самарской области Дмитрий Викторович Штоков и начальник отдела по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний прокуратуры Самарской области Андрей Владимирович Кидун.

Ольга Гальцова посетила производственные цеха исправительного учреждения - сегодня здесь изготавливают строительные блоки, востребованные при возведении новых микрорайонов, декоративные уличные вазы - подспорье в благоустройстве города, налажено производство тротуарной плитки в широком ассортименте. Есть своя хлебопекарня, консервное производство, идет подготовка к запуску линии бытовой химии. Работа при этом есть у 51 процента осужденных, что несколько выше среднего показателя по стране (47%), но все равно вызывает опасение правозащитников.

- Наша задача, чтобы люди работали! Таким образом они помогают своим семьям, а также потерпевшим от преступлений, выплачивая задолженность. Более того, в колонии можно получить дистанционное образование - и средне-специальное, и высшее, было бы желание и усилия для достижения результата, - отметила Ольга Гальцова.

При обходе помещений отрядов Ольга Дмитриевна Гальцова побеседовала с осужденными, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, уделив внимание вопросам соблюдения права на получение медицинской помощи, проведение медико-социальной экспертизы. Жалоб на условия содержания, питание и медицинское обеспечение не поступило. В столовой участники выездного мероприятия познакомились с меню - питание разнообразно, есть диетический и постный стол.

Осужденные отметили благоприятный морально-психологический климат в учреждении, исправлению способствуют клуьтурно-досуговые мероприятия - в колонии есть свой Дворец Культуры. Открылся новый храм в честь иконы Божьей матери "Взыскание погибших", построенный осужденными, они же принимали участие в оформлении церкви.

Что касается ситуации с распространением в местах лишения свободы новой коронавирусной инфекции - руководитель УФСИН России по Самарской области Рамиз Алмазов доложил: "За все время пандемии были выявлены лишь единичные случаи заболевания ОРВИ среди спецконтингента. Все осужденные получили своевременное лечение".

Возвращаясь к производственным вопросам: Ольга Гальцова предложила бизнесу активнее размещать заказы и свое производство в исправительных учреждениях, от этого зависит благополучие людей. Также на территории исправительной колонии в профессионально-техническом училище осужденные осваивают новые для себя специальности, что способствует квалифицированному выполнению ими работы.

- Осужденным необходимо дать возможность вернуться к нормальной жизни. Получение востребованной профессии - важный шаг в этому, - подчеркнула Ольга Гальцова.

В ходе визита к Уполномоченному по правам человека обратились четверо осужденных, еще несколько - во время обхода отрядов. Каждому даны подробные разъяснения по решению их жизненных ситуаций. Обращения омбудсмен взяла под личный контроль, передает пресс-служба УПЧ СО.

Фото: пресс-служба УПЧ СО