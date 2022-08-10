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Благодаря встречам с заявителями правозащитники всегда знают, что беспокоит людей. Будь это разъяснение порядка получения различных льгот или оказание содействия в вопросах, касающихся неопределенного круг лиц.

10 августа Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова провела прием граждан в региональной приемной Президента Российской Федерации. 7 человек обратились за помощью, консультацией и просто советом для решения своих жизненно-важных ситуаций. Жалобы обратившихся к Уполномоченному по правам человека касались в основном жилищных вопросов, деятельности управляющих компаний, товариществ собственников жилья, правоохранительных органов, социальной службы, судебных приставов-исполнителей.

Жилье Ольги С. признано аварийным еще в 2011 году, однако вопрос по расселению до сих пор не решен. Как помочь семье? – обсуждали вместе с исполняющим обязанности прокурора Самары Юрием Сапруновым. Во время приема заявителю специалистами Департамента управления имуществом был предложен вариант для переезда в микрорайон Волгарь.

С заявителем Ниной А., которой исполнилось 87 лет, искали возможности разрешения вопроса, касающегося непредоставления ей и ее сыну-инвалиду жилья как нуждающимся. В ее интересах будет направлено обращение Уполномоченного по правам человека к Председателю Правительства Самарской области и в региональную прокуратуру.

Юлия С. записалась на прием, чтобы получить консультацию по семейному спору. Бывший супруг ведет себя агрессивно и вместе с тем настаивает на восстановлении семейных отношений. Несовершеннолетний ребенок проживает с матерью. Отец алименты не платит. Исполнительное производство не ведется. Готовится обращение в Управление федеральной службы судебных приставов по Самарской области.

Некоторые заявители обратились не в первый раз, но уже с другими вопросами, зная, что могут получить поддержку. Все обращения взяты в работу.

Напомним, что записаться на прием к Уполномоченному по правам человека можно по номеру телефона приемной граждан 8(846)3372903, передает пресс-служба УПЧ СО.

Фото: УПЧ СО