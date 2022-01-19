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Ольга Гальцова провела прием граждан 

19 января 2022 21:20
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Все поступившие в ходе приема вопросы граждан нашли поддержку.

19 января 2022 года Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Дмитриевна Гальцова провела прием граждан, в ходе которого жители региона обратились с просьбами оказать содействие в решении ситуаций, связанных с трудоустройством, предоставлением социальной помощи, переселением из аварийного жилья, оформлением жилплощади и другим вопросам.

Прием прошел в режиме телефонной связи, установленной с заявителями. Заранее, в ходе предварительной записи, вопросы были озвучены гражданами и проработаны специалистами аппарата Уполномоченного по правам человека совместно с компетентными органами власти. В день приема в аппарате Уполномоченного по правам человека присутствовали также представители министерства здравоохранения Самарской области, министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, Управления МВД России по городу Самаре, городского Департамента управления имуществом, Управления ФССП России по Самарской области и других министерств и ведомств.

Женщина, врач – лаборант медицинского учреждения, обратилась по причине незаконного сокращения ее должности. По мнению заявителя, она оказалась «выброшенной» из профессии, которой посвятила более 30 лет. Медицинский работник побывала на приеме в Минздраве, где, с ее слов, помочь ей не смогли.

Во время приема Уполномоченный по правам человека Ольга Дмитриевна Гальцова обсудила ситуацию совместно с Натальей Александровной Высоцкой - руководителем управления государственной службы и кадров департамента правового и кадрового обеспечения министерства здравоохранения Самарской области. Заявителю сразу были предложены несколько вариантов трудоустройства, при необходимости в ближайшее время список будет расширен, чтобы женщина смогла выбрать подходящую вакансию.  

Пожилой человек, имеющий особенности здоровья, обратился в своих интересах и в интересах других инвалидов по вопросу предоставления путевок в реабилитационные центры Самарской области. Присутствовавшая на приеме граждан Наталья Владимировна Кормухина, консультант управления по делам инвалидов регионального министерства социально-демографической и семейной политики, пояснила заявителю, каким образом  рассчитывается стоимость путевок и определяется порядок их предоставления. Тем не менее, Уполномоченный по правам человека дополнительно обсудит это обращение с министром социально-демографической и семейной политики Самарской области. Кроме того, во время недавней встречи с Региной Алексеевной Воробьевой, была достигнута договоренность о посещении Уполномоченным по правам человека социально-реабилитационных центров, расположенных в муниципальных образованиях региона, в 2022 году - на предмет изучения качества предоставляемых услуг и материального оснащения учреждений.

Все поступившие в ходе приема вопросы граждан нашли поддержку. Их решение будет оставаться на контроле Уполномоченного по правам человека, передает пресс-служба УПЧ СО.

 

Фото:    пресс-служба УПЧ СО

 

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