Ольга Гальцова и Закир Муратов провели совместный прием граждан

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Состоялся совместный прием граждан Уполномоченным по правам человека Ольгой Гальцовой и главным судебным приставом Самарской области Закиром Муратовым.

Вопросы взыскания алиментов, задолженности по ним, неисполнения судебных решений о выполнении работ, оплате услуг, кредиторской задолженности, иных имущественных и неимущественных спорах, поступившие от жителей региона к Уполномоченному по правам человека, рассмотрены в ходе совместного приёма.

26 января 2022 года Ольга Гальцова провела прием граждан совместно с руководителем Управления Федеральной службы судебных приставов России по Самарской области, главным судебным приставом региона Закиром Муратовым.

Прием прошел с использованием телефонной конференцсвязи, установленной с заявителями. Все поступившие обращения были предварительно проработаны консультантами аппарата Уполномоченного, специалистами Управления ФССП России по Самарской области и его подразделений.

- Задача органов принудительного исполнения, как и Уполномоченного по правам человека в Самарской области, заключается в своевременном реагировании на нарушение прав и свобод граждан, в информировании людей о законных способах разрешения их вопросов, - подчеркнула Ольга Гальцова.

В день приема по большинству вопросов были сразу предложены способы или пути их решений. Например, жительница Самары пожаловалась на задержку в поступлении алиментов. Судебные приставы оперативно связались с организацией, где работает бывший муж заявительницы, и приняли меры к устранению причин непоступления вовремя на счет взыскателя денежных средств. Вся положенная сумма должна быть перечислена уже на этой неделе.

Жители дома по улице Первомайской обратились по вопросу некачественных работ по капитальному ремонту их жилья. Установленные трубы теплосетей давали течи, от влажности образовывался грибок, присутствовал специфический запах. Еще в феврале 2021 года вынесено судебное решение об обязании Фонда капитального ремонта провести ремонтные работы в рамках гарантийного срока в многоквартирном доме. Вопрос поставлен на особый контроль и будет решен в ближайшее время.

Также по поводу неисполнения судебных решений обратилась председатель одного из ТСЖ областного центра. Решения о взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг с собственников нескольких квартир длительное время не исполнялись. С недобросовестными собственниками жилых помещений проведены беседы о необходимости срочного погашения задолженности. В одной из квартир в день совместного приема приставы арестовали имущество неплатежеспособного должника.

Все поступившие в ходе приема вопросы граждан нашли полное или частичное разрешение. Исполнение данных судебных решений будет оставаться на контроле Уполномоченного по правам человека.

Совместные приемы будут продолжены – как в приемной граждан Уполномоченного по правам человека, так и в Управлении ФССП России по Самарской области по адресу Урицкого, 17, передает пресс-служба УПЧ СО.

Фото: пресс-служба УПЧ СО