Ольга Гальцова и члены Общественного совета обсудили возможности оказания поддержки пострадавшим при пожаре в Борском районе

122

25 августа Уполномоченный по правам человека Ольга Дмитриевна Гальцова провела совещание с членами Общественного совета и представителями общественных объединений по ситуации, связанной с крупным пожаром в Борском районе Самарской области.

По итогам мероприятия было подготовлено обращение к представителям бизнес-структур и всем активным гражданам с просьбой поддержать нуждающихся (ознакомиться с обращением, чтобы помочь людям).

В совещании приняли участие: председатель Общественного совета по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном по правам человека в Самарской области Т.К. Братчикова, Президент Tоргово-промышленной палаты Самарской области В.П. Фомичев, Президент Палаты адвокатов Самарской области Т.Д. Бутовченко, председатель Региональной общественной организации «Союз народов Самарской области» Р.Е. Хугаев, председатель Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» Л.С. Аристова, исполнительный директор Ассоциации «Союз работодателей Самарской области», член Общественного совета по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном по правам человека в Самарской области В.П. Братчиков, председатель Самарского областного отделения Общероссийской Общественной Организации «Всероссийское Общество Охраны Природы» В.А. Павловский, советник руководителя Управления по Самарской области Филиала ФГУП «ГРЧЦ» в Приволжском федеральном округе, член Общественного совета по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном по правам человека в Самарской области С.В.Жданова, председатель Региональной общественной организации «Союз женщин Самарской области» Н.С. Идиятуллина, руководитель подразделения СРО НП «Кадастровые инженеры» по Самарской области» М.В. Куприн и другие.

Собравшиеся отметили большую работу органов власти региона и лично Губернатора Самарской области Д.И. Азарова, с непосредственным участием сотрудников МЧС, военнослужащих, добровольцев, что позволило сохранить человеческие жизни.

Присутствующие обсудили варианты оказания помощи нуждающимся гражданам и возможные меры по восстановлению природной среды.