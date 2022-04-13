Ольга Гальцова: «Безопасность людей должна быть на первом месте»

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Ольга Гальцова провела рабочую встречу с начальниками Средневолжского и Сызранского линейных подразделений МВД России на транспорте.

В рамках рабочей встречи Уполномоченным по правам человека Ольги Гальцовой начальниками Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте Русланом Пантелеевым и Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте Рамилем Байгуловым были обсуждены вопросы касающиеся реализации функций и задач этих подразделений связанных с обеспечением правопорядка в Самарском регионе Куйбышевской железной дороги, в аэропорту «Курумоч», а также на объектах речного транспорта.

Одним из вопросов в практике Уполномоченного связанным с соблюдением прав и свобод граждан на объектах железнодорожного и водного транспорта сотрудниками органов внутренних дел на транспорте является вопрос обеспечения безопасности и предупреждения правонарушений при организации переходов через железнодорожные пути в различных населенных пунктах Самарской области.

Например, Сызрань - узел шести направлений железных дорог и все проходят в черте города. Люди рискуют жизнью, перебегая пути, опаздывая на работу, учебу, при этом оборудованные должным образом пешеходные переходы нередко отсутствуют, что недопустимо. Такие же проблемы есть в ряде районов и города Самары.

По итогам рабочей встречи была достигнута договоренность о продолжении совместной работы, направленной на соблюдение прав жителей Самарской области, реализацию ими в полном объеме своих прав.

Фото: пресс-служба УПЧ СО