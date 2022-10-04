Олега Бойко поздравил коллег с Днем Гражданской обороны

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Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю вас с 90-ой годовщиной со дня образования гражданской обороны!

За годы своего существования гражданская оборона страны прошла большой и героический путь.

Основой действующей системы гражданской обороны послужила сформированная в 30-е годы прошлого столетия местная противовоздушная оборона (МПВО), главной задачей которой была защита мирных городов и сел от ударов с воздуха и проведение оборонно-массовой работы среди населения. Годами позже, в 1961 году, МПВО была преобразована в гражданскую оборону.

Сегодня организация и ведение гражданской обороны – это одна из важнейших функций государства. Перед ней стоит широкий спектр задач, направленных на выполнение мероприятий по подготовке и защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей мирного и военного времени. Большой вклад в развитие системы гражданской обороны, а также патриотическое воспитание подрастающего поколения вносят ветераны гражданской обороны, которые щедро делятся с нами своими знаниями и опытом.

Поздравляю с 90-ой годовщиной со дня образования гражданской обороны! Уверен, что и впредь вы будете честно и самоотверженно справляться с возложенными на вас профессиональными задачами во благо своих сограждан и государства.

Фото: ГУ МЧС СО