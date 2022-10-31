Олег Тиньков сообщил, что официально отказался от российского гражданства

125

Основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков отказался от российского гражданства, соответствующую справку опубликовал в Instagram*, сообщает РИА Новости.

"Я принял решение отказаться от российского гражданства", - сообщил Тиньков в социальной сети.

Также бизнесмен прикрепил фото справки о выходе из гражданства, датированную 26 октября.

Холдинг "Интеррос" в конце апреля сообщил, что приобретает 35% акций группы "Тинькофф" (TCS Group).

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Фото: РИА Новости / Илья Питалев