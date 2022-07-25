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Олег Машковцев: "В Самарской области активно реализуются проекты ПФО"

25 июля 2022 11:46
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Олег Машковцев: "В Самарской области активно реализуются проекты ПФО"

На площадке Форума «iВолга» обсудили вопросы реализации окружных проектов и государственной молодежной политики в регионах ПФО.

В рамках Молодежного форума «iВолга» заместитель полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев провел окружное совещание с участием главных федеральных инспекторов и руководителей органов исполнительной власти, ответственных за реализацию общественных проектов и государственной молодежной политики в регионах ПФО.

Открывая совещание, Олег Машковцев обратил внимание на общий уровень готовности субъектов Федерации округа к участию в общественных проектах во втором полугодии, а также на вопрос информационного сопровождения патриотического воспитания и молодежной политики, который сейчас вышел на первый план и приобрел приоритетное значение. По словам заместителя полпреда, активное освещение окружных проектов в СМИ отмечается в Чувашской Республике, Пермском крае, Кировской, Самарской и Саратовской областях.

«Пристальное внимание к вопросам информационного освещения проектов не только формирует общественное мнение, дает положительные информационные поводы, но и отражает глубину информирования молодежи о предоставляемых ей возможностях самореализации», – подчеркнул Олег Машковцев.

Заместитель полпреда подробно остановился на общественных проектах ПФО и новшествах, которые ожидаются во втором полугодии. По словам Олега Машковцева, в самое ближайшее время после перерыва, связанного с пандемией, планируется возобновить проведение «Гвардейца». В этом году окружные военно-патриотические сборы пройдут на базе Пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения Минобороны России. Участниками станут команды из всех регионов Приволжского федерального округа и Донецкой Народной Республики, сформированные из старшеклассников 10-11 классов, ориентированных на получение военного образования или службу в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации. С 12 по 17 сентября в Оренбургской области запланирован окружной финал военно-спортивной игры «Зарница Поволжья» с массовым охватом всех школьников соответствующего возраста.

Олег Машковцев затронул и новые формы патриотического воспитания, отметив, что сейчас ведется работа по возрождению самостоятельного окружного слета военно-патриотических клубов.

Говоря о теме массового спорта, Олег Машковцев рассказал, что в сентябре планируется проведение IV окружного турнира по хоккею среди студенческих любительских команд. Это направление проекта «Золотая шайба» – точка роста. Впервые в финале планируется участие команд из всех 14 регионов округа. В числе новых спортивных проектов – окружной турнир по баскетболу 3 на 3 для обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования (СПО).

Традиционными осенью остаются окружной слет поисковых отрядов «Никто не забыт» (6-8 октября в Нижегородской области), Спартакиада «Кадет Приволжья» (6-9 октября в Республике Татарстан), окружной финал общественного проекта «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО» для воспитанников детских домов (14-18 сентября в Республике Башкортостан), проект уличной культуры «ФормАрт» (2-3 ноября в Кировской области).

По словам Олега Машковцева, не останутся без внимания и наши китайские коллеги: в октябре-ноябре текущего года в соответствии с достигнутой с китайскими партнерами договоренностью, будет проведен VIII Российско-китайский молодежный форум в формате «Волга-Янцзы», в котором участвуют представители студенческой молодежи двух стран. Форум планируется в онлайн-формате.

9 декабря в День Героев Отечества будут подведены итоги по направлениям, связанным с патриотическим воспитанием молодежи по трем номинациям: лучший военно-патриотический клуб, лучшая музейная экспозиция и лучшее выполнение законодательства в сфере увековечения памяти о защитниках Отечества.

Завершением 2022 года станет Новогодняя елка полномочного представителя Президента Российской Федерации в Нижнем Новгороде с приглашением детей из разных регионов округа.

Особое внимание в ходе совещания было уделено вопросу реализации государственной молодежной политики в регионах ПФО, а также рекомендациям по итогам заседания Совета при полномочном представителе Президента РФ в ПФО в ноябре 2021 года. В числе ключевых тем – создание самостоятельных органов государственной власти, координирующих вопросы ГМП в регионах и наделение молодежных парламентов правом законодательной инициативы. Представители регионов ПФО в своих выступлениях поделились личным опытом и обозначили перспективы развития государственной молодежной политики на территории субъектов Федерации округа.

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