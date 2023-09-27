Октябрь – последний месяц в году для садово-дачных перевозок

Октябрь – последний месяц в году, когда осуществляются садово-дачные перевозки.
С 1 до 31 октября рейсы выполняются только по субботам и воскресеньям.
При необходимости специалисты готовы проконсультировать горожан по телефону «горячей линии»: 207-70-11.
Кроме того, единый оператор электронного проездного «Объединенная транспортная карта» («ОТК») рекомендует пассажирам перед поездками проверять баланс своих карт и при необходимости пополнять их, сообщает пресс-служба горадминистрации.
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