Октябрь – последний месяц в году для садово-дачных перевозок

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Октябрь – последний месяц в году, когда осуществляются садово-дачные перевозки.

С 1 до 31 октября рейсы выполняются только по субботам и воскресеньям.

При необходимости специалисты готовы проконсультировать горожан по телефону «горячей линии»: 207-70-11.

Кроме того, единый оператор электронного проездного «Объединенная транспортная карта» («ОТК») рекомендует пассажирам перед поездками проверять баланс своих карт и при необходимости пополнять их, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Фото: ru.freepik.com