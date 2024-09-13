Около трети сотрудников самарских компаний хотят этой осенью поменять работу

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Опрос проводился с 20 августа по 10 сентября среди 1995 сотрудников в возрасте от 25 до 55 лет во всех федеральных округах РФ, в том числе и в Самарской области. По данным Зарплаты.ру, около трети (28%) из них планируют менять работу в ближайшее время. В основном сотрудники ищут работу через сервисы по поиску работы (86%), также помогают родственники и знакомые (10%), тематические каналы и группы в соцсетях (3%), а 1% респондентов рассылают резюме в крупные компании. 37% ответивших последний раз меняли работу более трех лет назад, еще свыше трети опрошенных (36%) – три года назад, два года назад – 15%, год назад – 12%.

Согласно исследованию, 61% сотрудников положительно оценивают шансы устроиться на новую работу осенью, потому что это наилучшее время для поиска новой работы и уже есть выбор предложений от работодателей. 21% сотрудников отмечают, что пока выбора особого нет и надеются, что в середине весны появятся стоящие предложения. И еще 6% думают, что на рынке труда в основном предложения для определенных дефицитных профессий и считают, что не устроятся на работу этой осенью. 12% уверены, что могут найти работу в любое время вне зависимости от сезона.

Соискатели считают, что проще всего найти работу в ближайшее время можно будет в (множественный выбор вариантов ответа):

сфере услуг – 35%,

рабочему персоналу – 32%,

розничной торговле – 27%,

промышленности – 36%,

продажах – 25%,

ресторанах, кафе, общепите – 22%.

При этом, по мнению респондентов, сложнее всего будет устроиться на работу в (множественный выбор вариантов ответа): юриспруденции (30%), маркетинге, рекламе, PR (28%), бухгалтерии и банковской сфере (25%), энергетике, добыче сырья (23%), ИТ (16%), сфере искусства (12%).