Около ста предприятий СО планируют повысить производительность труда на своих производствах

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В Самарской области четвертый год продолжается реализация национального проекта «Производительность труд», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Сегодня в формате видеоконференцсвязи предприятиям губернии рассказали об условиях участия в национальном проекте «Производительность труда» и возможностях, которые предоставляет участие.

Участников совещания представители министерства промышленности и торговли Самарской области, Регионального центра компетенций ознакомили с механизмами и инструментами повышения производительности труда.

Сейчас заявки на участие в нацпроекте «Производительность труда» подали 143 организации. За 2018-2020 годы на 55 предприятиях совместно с экспертами Федерального и Регионального центров компетенций в сфере производительности труда успешно реализованы пилотные проекты по внедрению инструментов бережливого производства, при этом средний показатель повышения производительности труда по предприятиям-участникам нацпроекта (увеличение выработки) составил 133 процента, среднее снижение незавершенного производства – на 50 процентов, среднее снижение времени протекания процессов – на 47 процентов.

Один из основных показателей - это привлечение компаний. По итогам 2020 года 96 средних и крупных предприятия базовых несырьевых отраслей экономики уже вовлечены в реализацию нацпроекта (это 114,3% от планового показателя). В 2019 году созданы первые в России фабрики процессов (производственная и офисная) и Региональный центр компетенций Государственной корпорации «Ростех», что позволяет большему количеству сотрудников предприятий обучиться инструментам бережливого производства.

Главной целью национального проекта «Производительность труда» является обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей отечественной экономики. Стоит также заметить, что Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что повышение производительности труда — ключевой элемент опережающего экономического развития региона.

«Важно, что участие в национальном проекте для предприятий региона бесплатное. Основная задача проекта «Производительность труда» – помочь предприятиям выйти на качественно новый уровень управления, обеспечить стабильный рост производительности и конкурентоспособности, – прокомментировал врио министра промышленности и торговли Самарской области Олег Жадаев.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 800 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство, торговля, строительство, транспортировка и хранение, сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, получить подробную консультацию - в министерстве промышленности и торговли Самарской по телефону 334-53-51, передает пресс-служба облправительства.

Фото: пресс-служба облправительства