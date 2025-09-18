Около 3 тыс. студенток подали заявки на пособие по беременности с начала учебы

121

С 1 сентября Социальный фонд России начал принимать заявления на выплату пособий по беременности и родам от студенток очной формы обучения.

Как сообщил председатель фонда Сергей Чирков в интервью РИА Новости, за первые две недели поступило около 3 тысяч соответствующих заявлений.

"Мы их рассматриваем, назначаем. Будем очень рады, если эта тема будет активно развиваться", — отметил глава Соцфонда.

Новая мера поддержки была введена после подписания президентом РФ Владимиром Путиным соответствующего закона 23 июля. Согласно документу, размер пособия для беременных студенток был увеличен до 100% регионального прожиточного минимума, независимо от факта получения стипендии. В среднем по стране выплата составляет около 90 тысяч рублей.

Ранее данная категория учащихся не имела права на полноценное пособие по беременности и родам. Новые правила позволяют студенткам-очницам получать финансовую поддержку в полном объеме наравне с работающими женщинами.