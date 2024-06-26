Около 150 человек с ботулизмом остаются в российских больницах

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На утро среды 148 взрослых пациентов с диагнозом "ботулизм" находятся в российских больницах, при этом 44 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Об этом сообщил журналистам помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов. Для 232 человек, в том числе троих детей, лечение успешно завершено, их выписали из стационаров. Кузнецов добавил, что в больницах, где проходят лечение пострадавшие от массового отравления, достаточно противоботулинической сыворотки и других необходимых препаратов.

В середине июня несколько сотен человек в разных городах России были госпитализированы с ботулизмом. Выяснилось, что все пострадавшие заказывали в службе доставки лобио из фасоли в вакуумной упаковке от ООО "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от ООО "Гастропорт", пишет Смотрим.