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Огромное сердце появилось в небе над Самарой

16 июля 2021 12:15
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Огромное сердце появилось в небе над Самарой

Торговая сеть «Пятёрочка» совместно с Фондом продовольствия «Русь» проводит марафон «Корзина доброты» в 18 магазинах «Пятёрочка»¹ в Самаре для сбора продуктов в пользу нуждающихся. Для привлечения внимания к акции в небе над Самарой появился воздушный шар в виде большого сердца.

Принять участие в марафоне можно с 15 по 17 июля. Для этого необходимо приобрести продукты с длительным сроком хранения (подсолнечное масло, крупы, чай, сахар, консервация, макароны, орехи, сухофрукты и др.) и передать их волонтёрам в закассовой зоне. Собранное продовольствие свезут на склад, где сформируют продуктовые наборы. «Пятёрочка» со своей стороны дополнит эти наборы, чтобы они были равнозначными для всех. Волонтёры Фонда адресно доставят их нуждающимся в Самарской области - одиноким пенсионерам и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации.

«Такие акции, безусловно, очень важны, и мы рассчитываем на отклик от наших гостей в Самаре. Продовольствие можно приобрести в магазине и тут же передать на благотворительность для тех, кто в этом действительно нуждается. А большое сердце над нашим магазином дополнительно напоминает каждому, кто приходит к нам за покупками, как важно оставаться чуткими, сердечными и не забывать, что наша помощь может быть нужна тем, кто рядом, а помогать совсем не трудно», - комментирует Дмитрий Осипов, директор макрорегиона «Волга» торговой сети «Пятёрочка».

«В этот раз сбор осуществляется совместными силами волонтёров и сотрудников магазинов. Механика проведения продовольственных марафонов такова, что позволяет каждому внести свой посильный вклад в общее благое дело. Покупатель сам выбирает, какие продукты может пожертвовать исходя из своего бюджета. Это делает продовольственную благотворительность более доступной», - пояснила президент Фонда продовольствия «Русь» Юлиа Назарова.

Социальный проект «Корзина доброты» был запущен в 2015 году. В рамках благотворительных акций 2020 года, в магазинах X5 Group и на сайте корзинадоброты.рф, было собрано более 267 тонн продуктов, что почти на 100 тонн больше, чем в 2019 году. В прошлом году помощь получили 142 092 человека, включая детей, одиноких пенсионеров, людей, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации, и врачей.

Теги: Корзина доброты Пятерочка

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