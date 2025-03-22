Огнеборцы Сызрани отработали ликвидацию пожара на складе готовой продукции

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Пожарно-тактическое учение (ПТУ) прошло на предприятии "Сызрань-Обувь".

Пожарные 7-го пожарно-спасательного отряда совместно с администрацией предприятия и городскими экстренными службами отрабатывали взаимодействие при тушении условного возгорания.

По легенде, из-за короткого замыкания на складе готовой продукции произошел пожар. Одни из двух автоматических противопожарных ворот не сработали, что привело к сильному задымлению в основном четырёхэтажном здании. Площадь условного пожара составила около 100 квадратных метров, существовала угроза распространения огня на остальную часть склада.

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, эвакуировали людей и оказали первую помощь пострадавшим.

В учениях были задействованы 48 человек личного состава и 13 единиц техники.

Фото: ГУ МЧС СО